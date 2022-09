‘തമിഴ് പെണ്ണിനെ കല്യാണം ആലോചിക്കട്ടെ?’; രാഹുലിന്റെ കൈ നോക്കി അമ്മമാർ

കന്യാകുമാരി ∙ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കേരളത്തിലേക്കു കടന്നുകഴിഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കാൽനടയാത്രയിൽ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളാണു ചർച്ചയായത്. അതിനിടെ രസകരമായ നിരവധി അനുഭവങ്ങളും രാഹുലിനും സംഘത്തിനുമുണ്ടായി.

അക്കൂട്ടത്തിലെ കൗതുകകരമായ ഒരു ചിത്രമാണു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ ജയ്റാം രമേശ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചത്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനിടെ രാഹുലിന്റെ കൈ നോക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ചിത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് എംപി ജയ്റാം രമേശ് പുറത്തുവിട്ടത്.

രാഹുലിനു തമിഴ്നാടിനോടു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാമെന്നും ഒരു തമിഴ് പെൺകൊടിയെ കണ്ടെത്തി നൽകാമെന്നും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ പ‌റഞ്ഞുവെന്ന് ജയ്റാം രമേശ് കുറിച്ചു. ചിരിയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. മാർത്താണ്ഡത്ത് യാത്ര എത്തിയപ്പോഴാണ് രസകരമായ ഈ സംഭവമുണ്ടായതെന്നും ജയ്റാം രമേശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ മൂന്നാം ദിനം നടന്നൊരു രസകരമായ സംഭവം

മാർത്താണ്ഡത്തുവച്ച് ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് തമിഴ്നാടിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്നു പറഞ്ഞ അവരൽ ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തിനായി ഒരു തമിഴ് പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം ആലോചിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. ആ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിച്ചെന്ന് ഫോട്ടോയിൽനിന്ന് വ്യക്തം’ – രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ജയ്റാം രമേശ് കുറിച്ചു.

English Summary: Rahul Gandhi ‘amused’ by talks of marriage: Jairam Ramesh shares pics from Tamil Nadu