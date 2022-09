കുപ്യാൻസ്ക്കിനു പിന്നാലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ‘ഇസിയം’ വിട്ടു; റഷ്യയുടെ പിന്മാറ്റത്തിൽ മുന്നേറി യുക്രെയ്ൻ

കീവ്∙ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംഭരിച്ചിരുന്ന വടക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ ഇസിയം നഗരത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ സൈന്യം പിന്മാറിയതോടെ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം നടത്തി യുക്രെയ്ൻ. ഹര്‍കീവ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ നഗരമാണ് ഇസിയം. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കീവിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതിനുശേഷം റഷ്യ നേരിട്ട കനത്ത തിരിച്ചടിയാണിതെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ആയിരത്തോളം റഷ്യൻ സൈനികർ ആയുധങ്ങളും യുദ്ധോപകരങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഇസിയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം കുപ്യാൻസ്ക് നഗരം തിരിച്ചു പിടിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇസിയത്തില്‍നിന്നുള്ള റഷ്യയുടെ പിന്മാറ്റം.

റഷ്യയിൽ നിന്ന് സേനയ്ക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം റെയിൽ മാർഗം എത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് റെയിൽ നഗരമായ കുപ്യാൻസ്ക്. നഗരത്തിൽ നിന്ന് റഷ്യൻ പതാക നീക്കി യുക്രെയ്ൻ പതാക സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. വടക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ സേനയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചിരുന്ന ഈ റെയിൽ പാത യുക്രെയ്ൻ നിയന്ത്രണത്തിലായതോടെ മുൻനിരയിലെ ആയിരക്കണക്കിനു റഷ്യൻ സൈനികർ കുടുങ്ങിയ നിലയിലാണ്.

യുക്രെയ്ൻ സേന തിരിച്ചുപിടിച്ച ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലയിടത്തും റഷ്യൻ ടാങ്കുകളും കവചിതവാഹനങ്ങളും കത്തിയെരിയുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഹർകീവിൽ റഷ്യയുടെ മുൻനിര സേനയ്ക്കു തിരിച്ചടിയുണ്ടായതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സമ്മതിച്ചു. അവിടേക്ക് കൂടുതൽ സേനയെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വൈകാതെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

കുപ്യാൻസ്ക്, ഇസിയം നഗരങ്ങളിൽ റഷ്യ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിൻവാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ജനങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ നിർദേശം നൽകി. ഹർകീവിലും ഹഴ്സനിലും യുക്രെയ്ൻ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയതായി പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. സൈനികരെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. അതേസമയം, മൈക്കലോവ് മേഖലയിൽ യുക്രെയ്നിന്റെ 6 ആയുധശാലകൾ ത‌ങ്ങളുടെ വ്യോമസേന തകർത്തതായി റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ടാസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: Russia Loses Key Ukraine City, May Prove To Be War's Turning Point