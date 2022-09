നിലമ്പൂരിൽ 15.67 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

നിലമ്പൂർ∙ മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടുപാടത്ത് 15.67 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ. അമരമ്പലം വാൽപ്പറമ്പിൽ സൈനുൽ ആബിദ് (29), നിലമ്പൂർ ചെറുവത്തുകുന്ന് പൂവത്തിങ്കൽ നിസാമുദ്ദീൻ (23) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്ന് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എം.ആർ.രതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം ഐബി ഇൻസ്‌പെക്ടർ പി.കെ.മുഹമ്മദ് ഷെഫീഖ്, ഉത്തര മേഖല എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ സ്ക്വാഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി.ഷിജു മോൻ, പാലക്കാട്‌ ഐബി ഇൻസ്‌പെക്ടർ നൗഫൽ, ബിജു പി.എബ്രഹാം, കെ.എ.അനീഷ്, സി.ടി.ഷംനാസ്, സി.വി.റിജു, സബിൻ ദാസ്, ഇ.അഖിൽദാസ്, കെ.പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവർ പ്രതികളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

English Summary: Two arrested with MDMA in Nilambur