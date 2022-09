ചോരയൊലിക്കുന്ന മുറിവുമായി തലചുറ്റി വീണു; പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകിയത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥി

കോട്ടയം∙ കണ്ണൂരില്‍ ട്രെയിനിനു നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറില്‍ ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ പന്ത്രണ്ടുകാരിയുടെ സ്ഥിതി വഷളാകാതിരുന്നത് ഉടൻ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നടത്തിയതിനാലെന്നു കുടുംബം. കോ‌ട്ടയം മീനടം സ്വദേശി കീര്‍ത്തനയ്ക്കാണ് കല്ലേറ് കൊണ്ടത്. ചോരയൊലിക്കുന്ന മുറിവുമായി തലചുറ്റിവീണ കുട്ടിയെ സഹയാത്രികയായ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് ഉടന്‍ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നല്‍കിയത്.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് താഴെചൊവ്വ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തുവച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ഈസമയം യാത്രക്കാരിലാരോ ചങ്ങല വലിച്ച് ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തി റെയില്‍വേ അധികൃതരെയും പൊലീസിനെയും വിവരം അറിയിച്ചു. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ അവർ ഒരുക്കി. തലശ്ശേരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ റെയിൽവെ ആംബുലൻസ് ഒരുക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനായി റെയിൽവേ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ഏർപ്പാടാക്കിയെന്നും കീർത്തനയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.

English Summary: 12 year old girl sustained head injuries after stone pelted on train in Kannur