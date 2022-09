രാജേഷാകണമെന്നു ഷംസീറിനോടു സഭ: ഷംസീർ എല്ലാം ഭംഗിയാക്കുമെന്നു രാജേഷ്

തിരുവനന്തപുരം∙ മന്ത്രിക്കസേരയിൽ ഇരുന്നയാൾ എംഎൽഎ കസേരയിൽ, സ്പീക്കർ കസേരയിലിരുന്നയാൾ മന്ത്രിക്കസേരയിൽ, മൂന്നാം നിരയിലിരുന്നയാൾ സഭാ നാഥന്റെ കസേരയിൽ, രണ്ടാം നിരയിലിരുന്നയാൾ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമൻ... സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഒറ്റ ദിവസത്തേക്കു സഭ ചേർന്നപ്പോൾ, സഭയിൽ ആകെ നാടകീയത. സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എ.എൻ.ഷംസീറിനോട് സഭ ഒന്നാകെ പറഞ്ഞത് എം.ബി.രാജേഷിനെ മാതൃകയാക്കാനാണ്. എന്നാൽ, ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലിയെല്ലാം ആത്മാർഥതയോടെ ചെയ്യുന്ന ഷംസീറിനു സഭാ നാഥനായും ശോഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു എം.ബി.രാജേഷിന്റെ ഉറപ്പ്.

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പാർട്ടിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്നാമനാണ്. എന്നാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച ഗോവിന്ദൻ സഭയിൽ എവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന കൗതുകം ഇന്നലെ എല്ലാവർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. ഭരണപക്ഷത്ത് രണ്ടാമത്തെ നിരയിൽ കെ.കെ.ശൈലജയ്ക്കും സജി ചെറിയാനുമൊപ്പമാണു ഗോവിന്ദനു സീറ്റ് നൽകിയത്. മന്ത്രി വീണാ ജോർജും ജി.ആർ.അനിലുമാണു തൊട്ടടുത്ത്. പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ഗൗരവമൊന്നുമില്ലാതെ ഇവർക്കിടയിലിരുന്നു തമാശ പൊട്ടിക്കുന്ന ഗോവിന്ദനെയാണു കണ്ടത്. മന്ത്രിക്കുപ്പായം അഴിച്ചുവച്ചപ്പോൾ സഭയിൽ കൂടുതൽ ‘ലൈറ്റ്’ ആയ പോലെ. സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്തിറങ്ങിയ ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെത്തി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കിടയിൽ സമയം ചെലവിടുകയും ചെയ്തു. മുൻപു പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാകാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചപ്പോഴും എംഎൽഎ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഗോവിന്ദന്റെ സീറ്റ് എവിടെയെന്നതുപോലെ അറിയാനുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു കൗതുകം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്ത കസേര ആർക്കെന്നതായിരുന്നു. നേരത്തേ ഇവിടെ എം.വി.ഗോവിന്ദനായിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയിലെ അനൗദ്യോഗിക രണ്ടാമനാണ് ഈ കസേരയുടെ ഉടമ. സിപിഎമ്മിന്റെ രീതി വച്ച് പാർട്ടിയുടെ മുകൾ ഘടകത്തിലുള്ള മന്ത്രിയെയാണ് ഇവിടെയിരുത്തുക. അവിടേക്കു കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ കെ.രാധാകൃഷ്ണനോ കെ.എൻ.ബാലഗോപാലിനോ പി.രാജീവിനോ നറുക്കുവീഴുമെന്നാണു കരുതിയിരുന്നത്. മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളില്ലെങ്കിലും മുതിർന്ന കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം എന്നതു പരിഗണിച്ചതോടെ കെ.രാധാകൃഷ്ണന് ഈ സീറ്റ് കിട്ടി. 10 ദിവസം മുൻപു സഭാ സമ്മേളനം ചേർന്നപ്പോൾ സ്പീക്കറായിരുന്ന എം.ബി.രാജേഷാണ് ഇന്നലെ സഭ ചേർന്നപ്പോൾ മന്ത്രിക്കസേരയിലെത്തിയത്. പാർട്ടിയിലെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായ ബാലഗോപാലിനും രാജീവിനുമൊപ്പം സീറ്റ് കിട്ടി.

എം.ബി. രാജേഷ്, എ.എൻ. ഷംസീർ. ചിത്രം∙ മനോരമ

വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയും മുൻപേ വിജയമുറപ്പിച്ച മൂഡിലായിരുന്നു എ.എൻ.ഷംസീർ. വോട്ട് ചെയ്തിറങ്ങിയശേഷം നിറചിരിയോടെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും മറ്റ് എംഎൽഎമാർക്കും ഹസ്തദാനം ചെയ്താണു ഷംസീർ സ്വന്തം സീറ്റിലേക്കു പോയത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി ദീർഘനേരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

നാൽപതിനെതിരെ 90 വോട്ട് നേടിയാണു കേരള നിയമസഭയുടെ 24–ാം സ്പീക്കറായി ഷംസീർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. പ്രതിപക്ഷത്ത് മുസ്‍ലിം ലീഗിലെ യു.എ.ലത്തീഫ്, ഭരണപക്ഷത്ത് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, കെ.വി.ദലീമ എന്നിവരും എത്തിയില്ല. സ്പീക്കറുടെ കസേരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ വോട്ട് ചെയ്തില്ല.

പുതിയ സ്പീക്കറെ അഭിനന്ദിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മറ്റു കക്ഷി നേതാക്കളുമെല്ലാം ഷംസീറിനെ ഓർമിപ്പിച്ചത്, സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ സ്പീക്കർ എം.ബി.രാജേഷിന്റെ നയചാതുര്യം. ഗൗരവമുള്ള സംവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്ത സ്പീക്കറായിരുന്നു രാജേഷ് എന്നു പറഞ്ഞ വി.ഡി.സതീശൻ, ആ നിലയിലേക്കു ഷംസീർ ഉയരുമെന്ന പ്രത്യാശയും പങ്കുവച്ചു. ഷംസീറിനു ദൈവാനുഗ്രഹം നേർന്ന് തോമസ് കെ.തോമസ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ, തന്റെ പിതാവ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുമായി ഷംസീറിനുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പമാണു കെ.ബി.ഗണേഷ്കുമാർ ഓർമിച്ചത്. സ്വന്തം സഹോദരൻ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തെത്തിയ അനുഭവമാണു തനിക്കെന്നും ഗണേഷ് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എംഎൽഎയുടെ പ്രസംഗം സഭയിൽ ചിരി പടർത്തി. സഭയുടെ വർക്ക്സ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായ തന്നെ വിളിച്ച്, എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിലെ സ്വന്തം മുറി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഷംസീർ പറയാറുണ്ടെന്നും, അതെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള കുഞ്ഞുമോന്റെ ‘വെളിപ്പെടുത്തൽ’ മുഖ്യമന്ത്രിയെപ്പോലും ചിരിപ്പിച്ചു. സ്പീക്കർ മത്സരത്തിൽ ഷംസീറിനോടു പരാജയപ്പെട്ട അൻവർ സാദത്തിന്, ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യമായി ഷംസീറിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ കഥയാണു പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്.

സ്പീക്കർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞയാൾ ആ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പുതിയ സ്പീക്കറെ അഭിനന്ദിച്ചു പ്രസംഗിച്ചുവെന്ന അപൂർവതയാണ് എം.ബി.രാജേഷിന്റെ പ്രസംഗത്തോടെയുണ്ടായത്. അഭിനന്ദന പ്രസംഗം നടത്തുക കക്ഷി നേതാക്കളാണെങ്കിലും മുൻ സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ രാജേഷിന് അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു. മുൻപു പി.പി.തങ്കച്ചനും (1995) വക്കം പുരുഷോത്തമനും (2004) സ്പീക്കർ സ്ഥാനം രാജിവച്ചയുടൻ മന്ത്രിമാരാവുകയും ഇതേ അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്.

ഭാര്യ ഡോ.സഹലയും മകൻ ഇസാനുമടക്കം പുതിയ സ്പീക്കറുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സന്ദർശക ഗാലറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ സ്പീക്കറുടെ ചായസൽക്കാരവും കഴിഞ്ഞാണ് എംഎൽഎമാർ മടങ്ങിയത്.

