ഷംസീറിന് പ്രായത്തെ കടന്നുനിൽക്കുന്ന പക്വത: മുഖ്യമന്ത്രി; റഫറിയാണെന്ന അഭിപ്രായമില്ലെന്ന് സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയുടെ പുതിയ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തലശ്ശേരി എംഎൽഎ എ.എൻ.ഷംസീറിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും. സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ ഷംസീറിനു കഴിയ‍ട്ടെയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആശംസിച്ചു. പ്രായത്തിനപ്പുറമുള്ള പക്വതയും പരിജ്ഞാനവും ഉളള വ്യക്തിയാണ് ഷംസീറെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘‘ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സഭാധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തിയ നിരവധിപ്പേരുണ്ട്. ആ നിരയിലാണ് ഇനി അങ്ങയുടെ സ്ഥാനം. ഇതിലും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തില്‍ സഭാ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു വന്ന സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയയെ പോലുള്ളവരുടെ കാര്യവും ഞാന്‍ മറക്കുന്നില്ല. അത്രത്തോളം ഇളപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും പ്രായത്തെ കടന്നുനിൽക്കുന്ന പക്വതയും പരിജ്‍ഞാനവും അങ്ങയ്ക്കുണ്ട്. അത് ഈ സഭയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും.

സഭയിലെ 31 അംഗങ്ങൾ 27നും 48നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് സഭയ്ക്കു പൊതുവിൽ യുവത്വം ഉണ്ടെന്ന് അർഥം. ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാൾ സ്പീക്കറാകുമ്പോൾ സഭയുടെ സമസ്ത പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിലും സവിശേഷമായ പ്രസരിപ്പ് പടരും. തലശേരി കലാപത്തിന്റെ ഘട്ടത്തില്‍ ആക്രമണത്തിനിരയായ കുടുംബത്തിൽനിന്നും വരുന്ന പ്രതിനിധിയായതിനാൽ മതനിരപേക്ഷതയുടെ മൂല്യം എന്ത് എന്നതു സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽനിന്ന് ഷംസീർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ അനുഭവ പശ്ചാത്തലം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മൂലധനമായി മാറും’’– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എ.എൻ.ഷംസീറിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും അഭിനന്ദിച്ചു. ‘‘സഭാനാഥന്റെ ചവിട്ടുപടിയിലേക്കു കയറിയപ്പോള്‍ ചരിത്രത്തിലേക്കു കൂടിയാണ് അങ്ങ് നടന്നുകയറിയത്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം സഭ സമ്മേളിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ഈ പാരമ്പര്യത്തെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങേയ്ക്കു കഴിയട്ടെ. സ്പീക്കർ ഒരു റഫറിയാണെന്നോ നിഷ്പക്ഷനാകണമെന്നോ അഭിപ്രായമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ.

സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ, ഭരണഘടനാപരമായ കര്‍ത്തവ്യങ്ങളെ നടത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ചുമതല സ്പീക്കര്‍ക്കുണ്ട്. അതേ അവസരത്തില്‍ തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ചു നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ അങ്ങ് മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്’’– സതീശന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan and Opposition Leader VD Satheesan appreciate newly elected speaker AN Shamseer