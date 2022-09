ഗുണ്ടസംഘങ്ങൾക്കു ഭീകരസംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ?; 50 ഇടങ്ങളിൽ എൻഐഎ റെയ്ഡ്

ചണ്ഡീഗഡ്∙ രാജ്യത്തെ 50 ഇടങ്ങളിൽ എൻഐഎ പരിശോധന. ഗുണ്ടസംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു പരിശോധന. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് എൻഐഎ ഡൽഹി, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഗുണ്ടസംഘങ്ങൾക്കു ഭീകരസംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ, പണം ലഭിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. സിദ്ദു മൂസവാല കേസ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് നടപടി.

സിദ്ദു കേസിലെ പ്രതിയായ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ്ക്കും എതിരാളിയായ ഗുണ്ടാനേതാവ് ദേവിന്ദർ ബംബിഹയ്ക്കും കൂട്ടാളികൾക്കുമെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷൽ സെൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. യുഎപിഎ ചുമത്തിയതിനാൽ കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെ 25 ഓളം സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻഐഎ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ നജഫ്ഗഡ് മേഖലയിലും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്.

പൊതുജനത്തെ ഭയപ്പെടുത്താൻ സിദ്ദു മൂസ വാല കേസിലെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നുവെന്ന് എൻഐഎ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. കൊള്ളയടിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുമാണു പ്രതികൾ പണം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഈ പണം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

