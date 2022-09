പാഞ്ഞെത്തും മൂർച്ചയേറിയ കല്ല്, കണ്ണിൽ തുളച്ച് ചില്ലുകൾ; ട്രെയിനുകളെ ‘ഉന്നംവയ്ക്കുന്നതാര്’?

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ, മംഗളൂരു– തിരുവനന്തപുരം എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ, മൂകാംബികയിൽനിന്ന് കുടുംബത്തിനെ‍ാപ്പം കേ‍ാട്ടയത്തേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്ന 12 വയസ്സുളള കീർത്തനയ്ക്കാണ് കല്ലേറുകെ‍ാണ്ടത്. സെപ്റ്റംബർ 11ന് വൈകിട്ട് കണ്ണൂർ സൗത്തിനും എടക്കാടിനും ഇടയിൽവച്ചായിരുന്നു ഏറ്. ‘‘മേ‍ാൾ കൂടുതൽ പരുക്കില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് കഷ്ടിച്ചാണ്. മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽപേ‍ായി നാട്ടിലേക്കു പേ‍ാകുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെയാണ് സംഭവം. എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഒരു എത്തുംപിടിയും കിട്ടിയില്ല. അമ്മേ ചേ‍ാര എന്നു മേ‍ാള് പറയുമ്പേ‍ാഴേക്കും നെറ്റിയിൽനിന്ന് ചേ‍ാര ഒലിച്ചിറങ്ങി. ഒപ്പമുളള യാത്രക്കാരി വേഗം അടിയന്തര ശുശ്രൂഷ നൽകി. മറ്റു യാത്രക്കാർ ചങ്ങലവലിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തി. റെയിൽവേയുടെ ആംബുലൻസിൽ തലശേരി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് വിശദമായി പരിശേ‍ാധിച്ച് മരുന്നു നൽകിയശേഷമാണ് അടുത്ത ട്രെയിനിൽ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്’’– കീർത്തനയുടെ പിതാവ് എസ്.രാജേഷ് പറയുന്നു. ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾക്കുനേരെയുളള കല്ലേറ് ആവർത്തിക്കുകയാണ്. സംഘംചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആവേശം, ആരേ‍ാടേ‍ാ പക തീർക്കുന്നതുപേ‍ാലുള്ള പ്രവൃത്തി, ഒരു ഹരത്തിന് ചെയ്യുന്നവർ... പായുന്ന ട്രെയിനുകൾക്കു നേരെ മൂർച്ചയേറിയ കല്ലുകൾ ഏറിയുമ്പേ‍ാൾ, ഉടയുന്നത് ട്രെയിനുകളുടെ ചില്ലുകൾ മാത്രമല്ല, പലപ്പേ‍ാഴും ജീവിതങ്ങൾ കൂടിയാണ്. തീരാനഷ്ടമാണ് പലപ്പേ‍ാഴും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനകം തന്നെ എത്രയേ‍ാ കല്ലേറുകൾ റിപ്പേ‍ാർട്ടുചെയ്തു. ചിലരെ പിടികൂടി, മിക്ക കേസുകളിലും ഉത്തരവാദികളെ ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്. തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് ഡിവിഷനുകളിൽ കല്ലെറിയുന്നതിനെതിരെ പലപ്പേ‍ാഴും ക്യാംപെയ്നുകൾ നടത്താറുണ്ട്.

∙ എറിയുന്നത് ആര്?

അരുത്, കല്ലെറിയരുതെന്ന അഭ്യർഥനയും നടപടികളും അധികൃതർ തുടരുമ്പേ‍ാഴും രണ്ടു ഡിവിഷനുകളിലെയും ചില സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വർഷങ്ങളായി കല്ലേറുണ്ടാകുന്നത്. ഏറുകെ‍ാണ്ടും ചില്ലു തെറിച്ചും കാഴ്ച പേ‍ായവരും തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റു വിഷമിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. രണ്ടുമാസം മുൻപ് ചെന്നൈയിൽനിന്ന് വെസ്റ്റ്കേ‍ാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന കണ്ണൂർ താവക്കര കെ. രാമന്റെ കണ്ണിനാണ് ഒലവക്കേ‍ാടുവച്ച് കല്ലേറുകെ‍ാണ്ടത്. വെസ്റ്റ്കേ‍ാസ്റ്റിന് എറിഞ്ഞതിനു ശേഷം പിന്നാലെ വരികയായിരുന്ന ട്രെയിനിനും കല്ലെറിഞ്ഞുകെ‍ാണ്ടിരിക്കെ പ്രതിയെ ആർപിഎഫ് പിടികൂടി.

കല്ലേറ് സംഭവം പാലക്കാട് ഡിവിഷനിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒ‍ാടുന്ന ട്രെയിനുകൾക്കു കല്ലെറിയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേ‍ശ്യവും മനസ്സും എന്താണെന്ന് റെയിൽവേ സംരക്ഷണസേനയ്ക്കും റെയിൽവേ ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർക്കും ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല. അതിവേഗത്തിൽ പായുന്ന ട്രെയിനിൽ കല്ലുതട്ടുമേ‍ാ എന്ന്, പരീക്ഷണമായി നോക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും തീരാവേദന അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നത്, ഏതേ‍ാ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുളള യാത്രക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലേ‍‍ാക്കേ‍ാപൈലറ്റാണ്. കേ‍ാവിഡ് വ്യാപനംകുറഞ്ഞ് സർവീസുകൾ മുഴുവൻ പുനഃരാരംഭിച്ചതേ‍ാടെ വീണ്ടും കല്ലേറിന്റെ അപായസൂചനയാണു ലഭിക്കുന്നത്.

∙ കാഴ്ച തകരുമ്പേ‍ാൾ...

മുൻകാലങ്ങളിൽ ട്രെയിനുകളുടെ മുൻഭാഗത്തേയ്ക്കാണ് കല്ല് എറിഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇരുവശത്തുമുള്ള ജനൽ ലക്ഷ്യമാക്കിയായി ഏറ്. 10 വർഷം മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം–മംഗളൂരു പാതയിൽ ട്രെയിനേ‍ാടിക്കുമ്പേ‍ാൾ ഏൻജിൻ ജാലകം വഴിയെത്തിയ കല്ലുകെ‍ാണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ലേ‍ാക്കേ‍ാ പൈലറ്റ് സുജിത്തിനും മറ്റെ‍ാരു ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഏറിൽ യാത്രക്കാരി ഗൗതമിക്കും കണ്ണിന് പരുക്കേറ്റു. ബേ‍ാധം നശിച്ച ഗൗതമിയെ ആശുപത്രിയെത്തിച്ചെങ്കിലും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. സാരമായി പരുക്കേറ്റ സുജിത്തിന് പിന്നീട് ട്രെയിൻ ഒ‍ാടിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാഴ്ചശക്തി തിരിച്ചുകിട്ടിയില്ല.

സേലത്തുവച്ചുണ്ടായ കല്ലേറിൽ, മലയാളിയായ നഴ്സിങ് വിദ്യാർ‌ഥിക്ക് കണ്ണു നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവവും ഉണ്ടായി. കല്ല് നേരിട്ട് കണ്ണിൽകെ‍ാള്ളുകയായിരുന്നില്ല, കല്ലിൽ തകർന്ന ജനൽ ചില്ലുകൾ കണ്ണിൽ തുളച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. പലപ്പേ‍ാഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഗുരുതരമായ പരുക്കുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ആർപിഎഫ് അധികൃതർ പറയുന്നു. മിക്ക സംഭവങ്ങളിലും കണ്ണിനാണ് പരുക്ക് .വെസ്റ്റ് കേ‍ാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസിന്റെ എസ് 4 കേ‍ാച്ചിൽ താഴത്തെ ബർത്തിലാണ് രണ്ടുമാസം മുൻപ്, കല്ലേറിൽ പരുക്കേറ്റ കണ്ണൂർ കന്റേ‍ാൺമെന്റിലെ മുൻ ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥൻ കെ.രാമൻ കിടന്നിരുന്നത്. അഞ്ചുമാസം മുൻപ് പക്ഷാഘാതം വന്നതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ഏഴുന്നേൽക്കാനും സാധാരണപേ‍ാലെ സംസാരിക്കാനും രാമന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കണ്ണൂരിലേക്കുളള യാത്രയ്ക്കിടെ രാത്രി 11ന് പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്താറായപ്പേ‍ാൾ വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. അത് എന്തെന്നറിയാൻ പതുക്കെ തല ഉയർത്തി നേ‍ാക്കുമ്പേ‍ാഴേക്കും ജനൽചില്ല് തകർത്ത് കല്ല് അകത്തെത്തി. ചില്ല് പെ‍ാടി കണ്ണിൽ വീണു. പെട്ടെന്ന് തലവലിച്ചതിനാൽ കണ്ണിന്റെ പരുക്ക് കുറയ്ക്കാനായി. അപ്പേ‍ാഴേക്കും ആർപിഎഫുകാരെത്തി സഹായിച്ചു. തെ‍ാട്ടടുത്ത ബർത്തിൽ മകന്റെ ഒൻപതു വയസ്സുളള കുട്ടിയും കിടന്നിരുന്നു.

∙ പ്രത്യേക ഏറ് കേന്ദ്രങ്ങൾ

ജനുവരിക്കുശേഷം പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽമാത്രം 10 കല്ലേറു സംഭവങ്ങളുണ്ടായെന്നാണ് കണക്ക്. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ ഇത് 9 ആണ്. 2019 ൽ 47 കല്ലേറ് കേസുകൾ പാലക്കാടുണ്ടായി. ഡിവിഷനിൽ ഒറ്റപ്പാലം, തിരൂർ, ഫറൂഖ്, കേ‍ാഴിക്കേ‍ാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകേ‍ാട്, മംഗളൂരു, പേ‍ാത്തനൂർ, വാളയാർ, നേത്രാവതി, ചന്തേര കങ്കനാടി, എന്നിവിടങ്ങളിലും. തിരുവനന്തപുരത്ത് കായംകുളം, വേളി, കടയ്ക്കാവൂർ, നാഗർകേ‍ാവിൽ, കെ‍ാല്ലം എന്നിവയുമാണ് ഏറ് സംഘങ്ങളുടെ കൂടുതൽ സാന്നിധ്യം. പാളത്തിനേ‍ാടു ചേർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, മൈതാനം, സ്കൂൾ പരിസരം, കലുങ്ക് എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇവരുണ്ടാകുകയെന്നുെ അധികൃതർ പറയുന്നു.

ഒറ്റയാൻ കല്ലേറ് പെ‍ാതുവെ കുറവാണ്. വിവരമറിഞ്ഞ് സേന ചെല്ലുമ്പേ‍ാഴേക്കും സംഘം ചിതറിയിരിക്കും. പാളത്തിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും കല്ലുകൾ കൂട്ടിയിടുന്നത് ട്രെയിനുകൾ പാളം തെറ്റാൻവരെ കാരണമാകും. കല്ലുകൾ കൂട്ടിയിടുന്നതിനും കല്ലേറിനും പിന്നിൽ കൂടുതലും വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളുമാണെന്ന് റെയിൽവേ ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നു. ആരെറിയുന്ന കല്ലാകും ട്രെയിനിൽ കെ‍ാള്ളുകയെന്ന മത്സരവും ഇതിനിടയിലുണ്ട്. കാസർകേ‍ാട് ചന്തേരയിൽ രണ്ടുമാസം മുൻപ് ട്രാക്കിന് അരുകിൽ കല്ലുകൾ കൂട്ടിവച്ച് കല്ലെറിയുന്ന കുട്ടികളുടെ സംഘത്തെ നാട്ടുകാർതന്നെ പിടികൂടി പെ‍ാലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറുസംഘത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വലിയവരുടെ മറ്റെ‍ാരു സംഘമെത്തി. ജനപ്രതിനിധിവരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതേ‍ാടെ അക്രമിസംഘത്തിന് ഒരു താക്കീതു നൽകാൻ പേ‍ാലും പെ‍ാലീസിനും റെയിൽവേ അധികൃതർക്കുമായില്ല

∙ എൻജിൻമുറിയും അടച്ചിടേണ്ടിവരുമേ‍ാ!

ഇങ്ങനെ കല്ലേറ് തുടർന്നാൽ എൻജിൻ മുറിയുടെ ജനലുകൾ ഇനി അടച്ചിടേണ്ടിവരുമേ‍ാ എന്നാണ് റെയിൽ ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്ക. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർമാർ, ഗാർഡുമാർ എന്നിവർക്കു സന്ദേശം നൽകാനും സിഗ്നലുകൾ നേ‍ാക്കാനുമാണ് ട്രെയിൻ എൻജിൻമുറിയുടെ ജനലുകൾ. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ വിടുന്നതിനു മുൻപ്, യാത്രക്കാരെല്ലാവരും കയറിയേ‍ാ എന്ന് ഒറ്റനേ‍ാട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ഇതിലൂടെയാണ്. സിഗ്നലുകളെല്ലാം ശരിയെന്നുറപ്പിച്ച്, ട്രെയിനിന്റെ അവസാന ബേ‍ാഗിയും കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തിരിഞ്ഞുനേ‍ാക്കുമ്പേ‍ാഴാണ് മുൻപ് ഡ്രൈവർ സുജിത്തിന് കല്ലേറുകെ‍ാണ്ടത്. മറ്റു ചില സംഭങ്ങളിൽ പലരും കഷ്ടിച്ചാണു രക്ഷപ്പെട്ടത്. ട്രെയിനിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എൽവി (Last Vehicle) ബേ‍ാഗിയിലും ഗാർഡ് വിസിലൂതുന്ന വാനിലുംവരെ രൂക്ഷമായ കല്ലേറുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ട്രെയിൻ ഒ‍‍ാടിക്കുമ്പേ‍ാൾ കല്ലേറുണ്ടായാൽ ഡ്രൈവറുടെ (ലേ‍ാക്കേ‍ാപൈലറ്റ്) ശ്രദ്ധ തെറ്റുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്കും വഴിയെ‍ാരുക്കും.

∙ അക്രമികളെ പിടികൂടാൻ ‘റെയിൽമിത്രം’

കല്ലേറുണ്ടാകുമ്പേ‍ാൾ ട്രെയിനിൽ ആർപിഎഫുകാരെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഏത്രയും പെട്ടെന്ന് മറ്റ് ഏത് ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥനെയും വിവരം അറിയിക്കണമെന്നു പറയുന്നു റെയിൽവേ ഡിവിഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിഷണർ ജിതിൻ ബി.രാജ്. സന്ദേശം കൺട്രേ‍ാൾ റൂം വഴി സുരക്ഷാസേനയ്ക്കു ലഭിക്കും. 20 മിനുട്ടിനുളളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥയെങ്കിലും ട്രെയിനും സ്റ്റേഷനും തമ്മിലുളള ദൂരമനുസരിച്ച് അതിൽ വ്യത്യാസം വരും. അക്രമികളെ പിടികൂടുന്നതിനെ‍ാപ്പം, ഏത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതും അതിപ്രധാനമാണ്. അതിനായി സ്റ്റേ‍ാപ്പില്ലെങ്കിലും തെ‍ാട്ടടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തുമെന്നും ജിതിൻ പറയുന്നു.

അഞ്ചുവർഷം വരെ തടവും പിഴയും ശിക്ഷയും ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ് ട്രെയിനിനു നേരെയുള്ള കല്ലേറ്. ബേ‍ാധവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ടും ഏറു തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കല്ലെറിയുന്നവരെയും പാളത്തിൽ കല്ലുകൾ കൂട്ടിയിടുന്നവരെയും പിടികൂടാൻ സ്റ്റേഷനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു തദ്ദേശ ജനപ്രതിനിധികളെയും സ്കൂളുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി റെയിൽമിത്രം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക, അക്രമികളെക്കുറിച്ചു വിവരം നൽകുക എന്നിവയാണു മിത്രത്തിന്റെ സേവനം. അതുവഴി പലയിടത്തും ജാഗ്രത നൽകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ പറയുന്നു. റെയിൽവേ ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർ വിദ്യാർഥികൾക്കു ക്ലാസെടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഡിവിഷനുകളുടെ സീനിയർ സുരക്ഷാ ഒ‍ാഫിസർക്കാണ് നടപടിയുടെ ഏകേ‍ാപന ചുമതല. കല്ലേറുണ്ടായാൽ ട്രെയിൻ നിർത്തുന്നത് സംഭവ സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയാകുമെന്നതിനാൽ പരിശേ‍ാധനയ്ക്ക് അധികൃതർ എത്തുമ്പേ‍ാഴേക്കും അക്രമി സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും. അക്രമികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും പിടികൂടാനും റെയിൽവേ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും സഹായവും അഭ്യർഥിക്കുന്നുണ്ട്.

