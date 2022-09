ന്യൂഡൽഹി∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി. ഹർജികൾ ഇന്നു പരിഗണിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. അഭിഭാഷകരുടെ ആവശ്യം മാനിച്ചാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു.യു.ലളിത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്‍റെ തീരുമാനം.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാ‌ണെന്ന് ആരോപിച്ച് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഉള്‍പ്പെടെ നല്‍കിയ ഇരുനൂറോളം ഹര്‍ജികളാണ് കോടതിയിലുള്ളത്. രണ്ടു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഹര്‍ജികള്‍ കോടതിക്കു മുന്നിലെത്തുന്നത്. ഹര്‍ജികള്‍ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടണമെന്ന് ചില കക്ഷികള്‍ നേരത്തേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആദ്യം വാദം കേൾക്കാനാണ് സാധ്യത. നിലവിലുള്ള ബെഞ്ച് തന്നെ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അന്തിമ വാദം എപ്പോള്‍ ആരംഭിക്കണം, ആര് ആദ്യം വാദിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ കോടതി തീരുമാനമെടുത്തേക്കും.

English Summary: SC adjourns hearing on pleas against CAA to September 19