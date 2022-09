3000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ തിരിച്ചുപിടിച്ച് യുക്രെയ്ൻ; പ്രതികരിക്കാതെ റഷ്യ

കീവ്∙ വടക്കുകിഴക്കൻ യുക്രെയ്‌നിലെ പ്രധാന മേഖലയായ ഇസിയം ഉപേക്ഷിക്കാൻ റഷ്യ നിർബന്ധിതരായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധത്തിൽ അന്തിമ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ അടിയന്തര മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് റഷ്യൻ ദേശീയവാദികൾ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാർച്ചിൽ യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽനിന്ന് സൈന്യം പിൻവാങ്ങിയതിനു ശേഷം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹർകീവ് പ്രവിശ്യയിലെ ഇസിയത്തിൽനിന്നും പിൻവാങ്ങിയിരുന്നു.



അതേസമയം, യുക്രെയ്ൻ സേനയുടെ മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചു റഷ്യൻ സായുധ സേനയുടെ പരമോന്നത കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് ആയ വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനോ പ്രതിരോധ മന്ത്രി സെർജി ഷോയിഗുവോ ഇതുവരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനിടെ, റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്ത 3000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ തിരിച്ചുപിടിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എനോർഹൊദാർ നഗരത്തിലെ സപൊറീഷ്യ ആണവോർജ നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം യുക്രെയ്ൻ പൂർണമായും നിർത്തി. യുക്രെയ്ൻ പവർ ഗ്രിഡുമായുള്ള നിലയത്തിന്റെ ബന്ധം വിഛേദിച്ചു. ആണവ വികിരണ ഭീഷണി സജീവമായതിനാലാണിത്.

അതിനിടെ, യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം നടത്തിയ വാരാന്ത്യ ആക്രമണത്തിനു മറുപടിയായി റഷ്യൻ സേന ഹർകീവിലെ ജല സൗകര്യങ്ങളും ഒരു താപവൈദ്യുത നിലയവും ആക്രമിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ ആരോപിച്ചു. ഇതു വ്യാപകമായ വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിനു കാരണമായെന്നും യുക്രെയ്ൻ അറിയിച്ചു. റഷ്യ, തങ്ങളുടെ സൈന്യം സാധാരണക്കാരെ ബോധപൂർവം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

