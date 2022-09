മഴയിൽ കൃഷിനാശം, ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം; ആലപ്പുഴയിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ

ആലപ്പുഴ∙ എടത്വയിൽ പാടശേഖരത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ പുരയിടത്തിൽ കർഷകൻ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ. മാമ്പുഴക്കരി ഇടയാടിൽ ജോസ്കുട്ടി വർഗീസ് (ജോസു കുഞ്ഞ്–58) ആണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇയാളെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പാടത്ത് മീൻപിടിക്കാനിറങ്ങിയവരാണ് വരമ്പിനകം പാടശേഖരത്തെ തുരുത്തിൽ മരക്കൊമ്പിൽ ജോസ്കുട്ടിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഭാര്യ: നാൻസി. മകൾ: ആനെറ്റ് ജോസ്

വർഷങ്ങളായി പുരയിടം പാട്ടത്തിനെടുത്തും സ്വന്തമായും പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തിവരുകയായിരുന്നു ജോസ്കുട്ടി. തുടർച്ചയായ മഴയും, വെള്ളപ്പൊക്കവും കാരണം കൃഷി വൻ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കടംവീട്ടാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തെ തുടർന്ന് കൈവിറയൽ ഉള്ളതിനാൽ ജോസ്കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തു. രാമങ്കരി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് കേരള വിപണിയിലെ മികച്ച കർഷകൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Farmer hangs himself to death in Alappuzha