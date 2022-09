സെക്കന്ദരാബാദിൽ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ഷോറൂമിൽ തീപിടിത്തം; എട്ടു പേർ മരിച്ചു

ഹൈദരാബാദ്∙ തെലങ്കാനയിലെ സെക്കന്ദരാബാദിൽ ഇലക്ട്രിക് ബൈക് ഷോറൂമിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ എട്ടു മരണം. നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഷോറുമിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം മുകളിലത്തെ നിലയിലെ ഹോട്ടലിലേക്കു പടർന്നതാണ് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടിയത്.

ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അടക്കം എട്ടു പേരാണു മരിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരും തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്നു ഹോട്ടലിൽനിന്നു ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചവരിൽ ചിലരുമാണു മരിച്ചതെന്നാണു വിവരം. കെട്ടിടത്തിൽനിന്നു ചാടി പരുക്കേറ്റവരെ നാട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിലാക്കി. ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേർ ഇവിടെ താമസിച്ചതായാണു വിവരം.

ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണു തീപിടിത്തത്തിനു കാരണമെന്ന് പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തുന്നു. പാർക്കിങ്ങിലും ഷോറൂമിലും ബേസ്മെന്റിലുമുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കു തീപിടിച്ചു. തീ ആളി പടരുന്നതു കണ്ട ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരും മറ്റുമാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരം അറിയിച്ചത്.

English Summary: 7 charred to death, many injured after fire breaks out at Secunderabad showroom