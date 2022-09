ആംബുലൻസില്ല; പരുക്കേറ്റയാളെ ബുൾഡോസറിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു – വിഡിയോ

ഭോപാൽ∙ വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റയാളെ ബുൾഡോസറിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് നാട്ടുകാർ. മധ്യപ്രദേശിലെ കട്‌നിയിലാണ് സംഭവം. അരമണിക്കൂറിലധികം ആംബുലൻസിനായി കാത്തുനിന്നെന്നും രക്തം വാർന്നുപോകുന്നതുകണ്ട് ബുൾഡോസറിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ബൈക്ക് മറ്റൊരു ഇരുചക്ര വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ഗൈർതലായി സ്വദേശി മഹേഷ് ബർമന്‍ എന്നയാൾക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.



शिवराज सरकार के जंगलराज की यह भयावह तस्वीर कटनी जिले की है जहां मरीज को एम्बुलेंस तक नहीं मिली और उसे जेसीबी पर अस्पताल लेकर जाना पड़ा। pic.twitter.com/c1ndvnxTFP — Ravi Joshi (@ravijoshiinc) September 13, 2022

അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആംബുലൻസ് എത്താതായപ്പോൾ, ബുൾഡോസർ ഓടിച്ച പുഷ്പേന്ദ്ര വിശ്വകർമ, മഹേഷ് ബർമനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. മഹേഷ് ബർമനെ ബുൾഡോസറിൽ കയറ്റികൊണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. മഹേഷ് ബർമന്റെ ഒരു കാലിന് ഒടിവുണ്ട്. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

കഴിഞ്ഞ മാസം, മധ്യപ്രദേശിലെ ദാമോ ജില്ലയിൽ കൈലാഷ് അഹിർവാൾ എന്നയാള്‍ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രസവവേദന തുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ആംബുലൻസിനെ വിളിച്ച് കൈലാഷ് രണ്ടു മണിക്കൂറിലേറെ കാത്തിരുന്നു. ആംബുലൻസ് വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഉന്തുവണ്ടിയിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

