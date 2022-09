പിണറായി ഭയക്കുന്നത് ആ ‘വജ്രായുധം’; 17ന് നിർണായകം; ഗവർണറുടെ നീക്കങ്ങൾ എന്ത്?

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ലിന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അംഗീകാരം നൽകാതിരുന്നാൽ അതു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഭാവിക്കു വെല്ലുവിളിയാകുമോ? സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, തന്റെ എതിർപ്പുകളെ കുഴിച്ചുമൂടിക്കൊണ്ടു വിവാദ ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടുമോ? രണ്ടു ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾക്കാകും സെപ്റ്റംബർ 17നുശേഷം കേരളം കാത്തിരിക്കുക. വിവിധ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തതിനു ശേഷം ഗവർണർ 17നു രാജ്ഭവനിൽ മടങ്ങിയെത്തും. ആ സമയത്തു ലോകായുക്ത, സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിയമസഭ പാസാക്കിയ വിവിധ ബില്ലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി എത്തും. ലോകായുക്തയുടെ അധികാരങ്ങൾ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്ന ഭേദഗതി ബില്ലിലും ചാൻസലറായ തന്റെ അധികാരങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന ഭേദഗതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബില്ലിലും ഗവർണർ തുല്യം ചാർത്തുമോ? കണ്ടറിയണം ഗവർണറുടെ നിലപാടുകൾ. ഗവർണർ ബില്ലുകൾ ഒപ്പുവയ്ക്കാതെ പിണറായിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കണമെന്ന് ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? സുപ്രീംകോടതിയിലുള്ള ലാവ്‌ലിൻ കേസ് നീട്ടിവയ്ക്കാൻ തുടർച്ചയായി സിബിഐ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അഞ്ചു വർഷത്തിലേറെയായി കേസ് നീട്ടിവച്ചു പിണറായിയെ ബിജെപി സരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്. വിവാദ ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർ ഒപ്പു വച്ചാൽ ബിജെപി നേതാക്കളും പിണറായിയും തമ്മിൽ ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകും.

∙ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എപ്പോൾ?

ഇ.കെ.നായനാർ സർക്കാർ 1999ൽ കൊണ്ടുവന്നതാണു ലോകായുക്ത നിയമം. അഴിമതി ചെറുക്കാൻ ഇത്രയേറെ മികച്ച നിയമം രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ പിണറായി വിജയൻ അഭിമാനത്തോടെ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു നിയമം നിർമിക്കാൻ ഇടതു സർക്കാരിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേ പിണറായി വിജയനാണ് അഴിമതി ചെറുക്കാനുള്ള ബില്ലിനെ കശാപ്പു ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം പദവി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിന് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. എന്തിന്, ഭേദഗതി ബില്ലിനെക്കുറിച്ചു നിയമസഭയിൽ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കസേര ശൂന്യമായിരുന്നു.

ഇ.കെ.നായനാർ, പിണറായി വിജയൻ

ലോകായുക്ത നിയമത്തിലെ 14ാം വകുപ്പാണു വില്ലൻ. ഈ വകുപ്പ് അനുസരിച്ചു വിധിച്ചാൽ, ആ പൊതുസേവകന്റെ പദവി ആ നിമിഷം തെറിക്കും. വീഴ്ചയ്ക്ക് ആധാരമായ പദവി രാജിവയ്ക്കാതെ മറ്റു വഴികളില്ല. മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ ഉൾപ്പെട്ട ബന്ധുനിയമന കേസിലൂടെയാണു 14ാം വകുപ്പിന്റെ അപകടം സർക്കാരിനു ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. വിധിക്കെതിരെ ജലീൽ സുപ്രീംകോടതിവരെ പോയെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടായില്ല. മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നോയെന്നാണു കോടതികൾ ചോദിച്ചത്. അതോടെ അപ്പീലുകൾ പിൻവലിച്ചു ജലീലിനു രാജി വയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. ലോകായുക്ത കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ ആ വിധിക്കെതിരെ മറ്റു കോടതികളെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ആദ്യം പദവി രാജിവയ്ക്കണം. അഴിമതിക്കെതിരെ അത്രയ്ക്കു കണിശമായ വ്യവസ്ഥയാണിത്. ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ ലോകായുക്ത വിധിച്ചാൽ അവരുടെ നിയമനാധികാരി വിധി നടപ്പാക്കിയശേഷം ലോകായുക്തയെ അറിയിക്കണം എന്നാണു വ്യവസ്ഥ.

∙ ഭേദഗതികൾ എന്തൊക്കെ?

വിധി വന്നാൽ ഉടൻ രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവരുന്ന സാധ്യതയെയാണു ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇടതു സർക്കാർ അരിഞ്ഞുതള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വിധിക്കെതിരെ അപ്‌ലറ്റ് അതോറിറ്റികളെ സമീപിക്കാമെന്നാണു ഭേദഗതി. വിധി തള്ളാനും നിഷേധിക്കാനും ഈ അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരം ലഭിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിധി വന്നാൽ അപ്‌ലറ്റ് അതോറിറ്റിയായി നിയമസഭയെയാണു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിമാരുടെ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും എംഎൽഎമാ‍രുടെ കേസിൽ സ്പീക്കറുമാണ് അപ്‌ലറ്റ് അതോറിറ്റികൾ. വിധി വന്നു 90 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനം എടുത്തു ലോകായുക്തയെ അറിയിക്കണം. നിയമസഭ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട വിധിയിൽ സഭ ചേരുന്നതു മുതൽ 90 ദിവസമാണു സമയപരിധി.

നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരായ തീരുമാനം അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും മന്ത്രിമാരുടെയും എംഎൽഎമാരുടെയും വിധികളിലും സംഭവിക്കുക. ഈ ഭേദഗതിക്കൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ ലോകായുക്തയിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന വ്യവസ്ഥയും എടുത്തുകളഞ്ഞു. ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നാൽ സർക്കാർ ഖജനാവിലെ കോടികൾ തിന്നു മൂലയ്ക്കിരിക്കുന്ന പാവയായി ലോകായുക്ത മാറും. നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം ലോകായുക്തയായി സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ജഡ്ജിയോ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയോ നിയമിക്കണം. ഉപലോകായുക്തയായി ഹൈക്കോടതിയിലെ സിറ്റിങ് ജഡ്ജിയെ നിയമിക്കാനും വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ജഡ്ജിയെ ലോകായുക്തയായും ഉപ ലോകായുക്തയായും നിയമിക്കാം.

∙ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം പിണറായിക്കു വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് എങ്ങനെ?

എന്തുകൊണ്ടാണു തിടുക്കത്തിൽ ഭേദഗതിയെന്ന് സിപിഐക്കു മാത്രമല്ല, സിപിഎമ്മിലെ മുതിർന്ന മന്ത്രിമാർക്കുപോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അമേരിക്കയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഓൺലൈൻ വഴി നടത്തിയ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാണു ലോകായുക്ത നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ എന്തിനാണെന്നു പല മന്ത്രിമാരും പരസ്പരം ചോദിച്ചു. ആർക്കും കാരണം മനസ്സിലായില്ല. ജലീലിന്റെ അനുഭവം വീണ്ടും വരാതിരിക്കാനെന്ന ഊഹം മാത്രമേ പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിന് ഇത്ര തിടുക്കം വേണോ? മുഖ്യമന്ത്രി തിരികെ എത്തിയിട്ടു മതിയല്ലോ? ആർക്കും വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും

അധികാരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കു മാത്രമേ തിടുക്കത്തിന്റെ കാരണം അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. ലോകായുക്തയിലെ സർക്കാർ അഭിഭാഷകരാണു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വരുന്ന വജ്രായുധത്തെക്കുറിച്ചു വിവരം നൽകിയത്. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ദുരിതാശ്വാസനിധി ദുർവിനിയോഗമാണ് കേസ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 18 മന്ത്രിമാരുമാണു പ്രതിസ്ഥാനത്ത്. അതിൽ പിണറായി വിജയൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ളൂ. കേരള, കൊച്ചി സർവകലാശാലകളിൽ സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗമായിരുന്ന ആർ.എസ്.ശശികുമാറിന്റെ ഹർജിയിന്മേലുള്ള വാദം നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല. ലോകായുക്തയിൽ 2018 സെപ്റ്റംബറിലാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്.

∙ ഹർജിക്കു കാരണമായ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

എൻസിപി നേതാവായിരുന്ന അന്തരിച്ച ഉഴവൂർ വിജയന്റെ കുടുംബത്തിനു 2017 ജൂലൈ 27നു ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം 25 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു. സിപിഎം സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പൈലറ്റ് വാഹനം അപകടത്തിൽ പെട്ടു മരണപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കുടുംബത്തിനു സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കു പുറമേ 20 ലക്ഷം രൂപയാണു നൽകിയത്. ആ തീരുമാനം ഒക്ടോബർ 4നു ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലേതായിരുന്നു. 2018 ജനുവരി 4നു ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗമാണു ചെങ്ങന്നൂർ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന അന്തരിച്ച കെ.കെ.രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ മകന് എൻജിനീയറായി ജോലിക്കു പുറമേ സ്വർണ, വാഹന വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് 9 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽനിന്നു യഥേഷ്ടം തുക അനുവദിക്കാനാകില്ല. മന്ത്രിസഭ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം ലോകായുക്തയ്ക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് അറ്റോണി ജനറൽ ടി.എ.ഷാജി വാദിച്ചു. എന്നാൽ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളാണ് എതിർകക്ഷികളെന്നും അവർ പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയിൽ ലോകായുക്തയുടെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നുമായിരുന്നു ശശികുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകനായ ജോർജ് പൂന്തോട്ടം വാദിച്ചത്. ശശികുമാറിന്റെ ഹർജി പ്രസക്തമാണെന്നു പലവട്ടം, തുറന്ന കോടതിയിൽ ലോകായുക്ത പറയുകയും ചെയ്തു. മാർച്ച് 18നു വാദം പൂർത്തിയായ കേസിൽ ഇതുവരെ വിധി വന്നിട്ടില്ല. വിധി എതിരായാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകില്ല. അതു മനസ്സിലാക്കിയാണു കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന 14ാം വകുപ്പിനെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഓർഡിനൻസ് പുതുക്കി നൽകാൻ ഗവർണർ തയാറായില്ല. അതിനാലാണു സർക്കാർ തിടുക്കപ്പെട്ടു നിയമസഭ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഓർഡിനൻസിനെ ബില്ലായി അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കിയത്.

∙ ഗവർണർക്കു മുന്നിലുള്ള വഴികൾ?

അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെ നീങ്ങേണ്ട വിജിലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെയെല്ലാം കേന്ദ്ര,കേരള സർക്കാരുകൾ മരവിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഏക പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ലോകായുക്ത. അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ആരാച്ചാരുടെ റോൾ ഗവർണർ ഏറ്റെടുക്കുമോ? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി കൂടിയാണു കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഗവർണർക്ക് ബില്ലിൽ ഒപ്പിടാതിരിക്കാം. ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനാകില്ല.

കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ചിത്രം : മനോരമ

2021 ഒക്ടോബറിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയ സർവകലാശാല അപ്‌ലറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ബിൽ, സ്വയംഭരണ കോളജുകളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിൽ, സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ ഭേദഗതി ബിൽ എന്നിവ രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം കാത്തു കഴിയുന്നുണ്ട്. ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ലിനെയും ഈ രീതിയിൽ ഗവർണർക്കു വിശ്രമത്തിനു വിടാം. അല്ലെങ്കിൽ ലോകായുക്ത ബില്ലിനെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വിടാം. അതിനു നിയമപരമായി അദ്ദേഹത്തിനു മുന്നിൽ വഴിയുണ്ട്.

1999ൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങിയാണു ലോകായുക്ത ബിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനാൽ ഭേദഗതിക്കും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി വേണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിനു വിയോജിക്കാനാകില്ല. രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചാൽ അതു മടങ്ങിവരാൻ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണു പതിവ്. അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ പ്ലാച്ചിമട ട്രൈബ്യൂണൽ ബിൽ ഇപ്പോഴും പ്രസിഡന്റിന്റെ അനുമതി കാത്തു കിടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു സർക്കാരിനെ വട്ടം ചുറ്റിക്കാനും ഗവർണർക്കു സാധിക്കും.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിധി വന്നാൽ അതിൻമേൽ അപ്‌ലറ്റ് അതോറിറ്റിയായ നിയമസഭയ്ക്കു തീരുമാനം എടുക്കാമെന്നാണു ഭേദഗതിയിലെ വ്യവസ്ഥ. കോടതിവിധി നിയമസഭ പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നിയമനിർമാണസഭയെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായി സാധ്യമല്ല. മാത്രമല്ല, നിയമസഭയിൽ വോട്ടിനിട്ടാണോ വിധിയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? നിയമങ്ങൾ ഇഴകീറി പരിശോധിച്ചു പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിധി ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അതു നിയമവ്യവസ്ഥയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനു തുല്യമല്ലേ? ഇത്തരം ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ നിയമജ്ഞരും ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഗവർണർക്കു ചോദ്യമായി സർക്കാരിനോട് ഉന്നയിക്കാം.

∙ ലോകായുക്ത വിധി പറയുമോ?

ദുരിതാശ്വാസ നിധി ക്രമക്കേടിനെതിരെ വാദം നടക്കുമ്പോഴാണു സർക്കാർ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നിട്ടും വാദം തുടർന്നു. ലോകായുക്തയിലെ ഹർജിക്കാരൻ ശശികുമാർ ഓർഡിനൻസിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ നിധി കേസിലെ വിധി ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിനു വിധേയമായിട്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് അന്നു നിർദേശിച്ചത്. ഓർഡിനൻസ് ഇല്ലാതായതോടെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ആ കേസിന് ഇനി പ്രസക്തിയില്ല. അതിനാൽ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ലോകായുക്തയ്ക്കു മുന്നോട്ടുപോകാം.

ദുരിതാശ്വാസ നിധി ക്രമക്കേട് കേസ് മാർച്ച് 18നു വാദം പൂർത്തിയായെങ്കിലും വിധി പറയാതെ ലോകായുക്ത നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഓർഡിനൻസും പിന്നാലെ ബില്ലും വന്നതിനാൽ അതിന്റെ അന്തിമതീരുമാനം എന്താകുമെന്നു ലോകായുക്ത വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകായുക്തയെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ തന്നെ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാമെന്നാണു നിയമജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കണ്ടെത്തിയ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. പുറത്ത് എന്തു നടക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം അവിടെ പ്രസക്തമല്ല. വാദം പൂർത്തിയാകുന്ന കേസുകളിൽ 6 മാസത്തിനകം വിധി പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ നി‍ർദേശം ഉണ്ടെന്നും നിയമജ്ഞർ പറയുന്നു.

വിധി എഴുതുന്നതിനിടെ ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനാൽ അതേക്കുറിച്ചു വാദമാകാമെന്നു ലോകായുക്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനങ്ങൾക്കു തീരുമാനിക്കാം. വിധി പറയുന്നത് 6 മാസം കൂടി നീട്ടി നൽകാനുള്ള പഴുതായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രതിഭാഗത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജുഡീഷ്യറി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ദുഷ്പേരിനാകും വഴിവയ്ക്കുക. അതിനാൽ ജഡ്ജിമാർ അതിനു മുതിരാറില്ല. കെ.ടി.ജലീലിനെതിരായ കേസിൽ വാദം നേരത്തേ പൂർത്തിയായെങ്കിലും നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞശേഷമാണു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ജലീലിനോടും ഇടതു മുന്നണിയോടും ലോകായുക്ത ജഡ്ജിമാർ അനുതാപത്തോടെ ഇടപെട്ടതിനു തെളിവായിട്ടാണ്, ഇതിനെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ നിയമസഭാ സമ്മേളന വേളയിൽ പറഞ്ഞത്.

∙ 12ാം വകുപ്പ് കുരുക്കാകുമോ?

ഭേദഗതിയിലൂടെ 14ാം വകുപ്പിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഭേദഗതിയിലൂടെ ശ്രമിച്ച സർക്കാർ 12ാം വകുപ്പിനെ വെറുതെവിട്ടു. നേരത്തേ ജലീലിനും ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എതിരായ കേസുകളിൽ 12–ാം വകുപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വജനപക്ഷപാതം, അധികാരദുർവിനിയോഗം എന്നിവയാണു 12–ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചു നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭേദഗതി ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചാലും 12–ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചു ലോകായുക്ത വിധിച്ചാൽ അതിനു വിധേയരാകുന്നവർ ധാർമികമായ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. സ്വജനപക്ഷപാതവും അധികാരദുർവിനിയോഗവു നടത്തിയവർ അധികാര സ്ഥാനത്തു തുടരുന്നതു ധാർമികമാണോ? അതിനു രാഷ്ട്രീയമായ ന്യായീകരണങ്ങൾ നൽകാമെന്നല്ലാതെ ധാർമിക ഉണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാനാകില്ല.

English Summary: Lokayukta Amendment: Governor to Decide after September 17th-Does it Affects Kerala Govt.?