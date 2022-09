ഒറ്റ രാത്രിയിൽ അമ്മയും അച്ഛനും ഓർമ; അനാഥ മക്കളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് വീണാ ജോർജ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ എറണാകുളം പള്ളിക്കര ഊത്തിക്കര തൊണ്ടിമൂലയില്‍ മാതാപിതാക്കളുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് അനാഥരായ മൂന്നു കുട്ടികള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങായി മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഓരോ കുട്ടിക്കും പ്രതിമാസം 2,000 രൂപ വീതം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

പള്ളിക്കര ഉൗത്തിക്കരയിൽ ലിജ (41), ഭർത്താവ് ഒഡീഷ സ്വദേശി സാജൻ (സക്രു– 40) എന്നിവരുടെ മക്കൾക്കാണ് മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിൽ സഹായമെത്തിയത്. ഈ മാസം അഞ്ചിനാണ് ലിജയെ കഴുത്തറുത്തു കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിലും അതിഥിത്തൊഴിലാളിയായ ഭർത്താവ് സാജനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തിയത്.

ഇതോടെ മക്കളായ അനിക, ആര്യൻ, അനീഷ എന്നിവർ അനാഥരായി. ഇവരുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് വീണാ ജോര്‍ജ് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. എന്നാല്‍ ലിജയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്നു സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

കൊല്ലപ്പെട്ട ലിജ, തൂങ്ങിമരിച്ച സാജൻ

∙ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം, ഒടുവിൽ കൊലപാതകം

14 വർഷം മുൻപു കേരളത്തിലെത്തിയ സാജനെ ലിജ പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചതാണ്. നാട്ടിൽ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്തു ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. 2 മാസമായി ഇവർ വഴക്കിട്ട് അകന്നായിരുന്നു താമസം. സെപ്റ്റംബർ 5ന് രാത്രി ലിജ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെത്തിയ സാജൻ സംസാരത്തിനിടെ ലിജയുടെ കഴുത്തിനു നേരേ കത്തി വീശിയെന്നു പറയുന്നു. ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ സഹോദരി അടുക്കള വശത്തു ലിജ രക്തം വാർന്നു കിടക്കുന്നതാണു കണ്ടത്.

ലിജയെ ആദ്യം പഴങ്ങനാട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. പിന്നീട് എറണാകുളത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകവേ മരിച്ചുവെന്ന് പൊലീസ് പറ‍ഞ്ഞു. രാത്രി തന്നെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും സാജനായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. 6നു രാവിലെ വീടിനു സമീപത്തുള്ള പറമ്പിൽ സാജനെ മരത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വെട്ടാനുപയോഗിച്ചതെന്നു കരുതുന്ന കത്തി വീടിനു സമീപത്തുനിന്നു പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

English Summary: Minister Veena George Lends Helping Hand to Orphaned Children After The Death of Their Parents