പാലക്കാട്∙ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ തെരുവു നായയുടെ കടിയേറ്റ് ഇന്നു ചികിത്സ തേടിയത് 26 പേരെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രാവിലെ ആറര മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര വരെയുള്ള കണക്കാണിത്.

പാലക്കാട് മേപ്പറമ്പ് നെല്ലിക്കാട് തെരുവ് നായയിൽനിന്ന് കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ പോയ ആളെ നായ കടിച്ചിരുന്നു. മേപ്പറമ്പ് സ്വദേശി നെതറിനെയാണ് തെരുവ് നായ ആക്രമിച്ചത്. നെന്മാറയിൽ ഓൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്കും തെരുവനായയുടെ കടിയേറ്റു. അട്ടപ്പാടിയിൽ ആദിവാസി ബാലനെ കടിച്ച തെരുവ് നായയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സ്‌കൂളില്‍ അയയ്ക്കും എന്ന ആശങ്കയിലാണു മാതാപിതക്കള്‍.



