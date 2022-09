തൃശൂരിൽ മുറ്റത്ത് പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടമ്മയെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു

തൃശൂർ∙ ജില്ലയിൽ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ തെരുവുനായ ആക്രമണം. തൃശൂർ പെരുമ്പിലാവില്‍ മുറ്റത്ത് പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടമ്മയെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു. പൂത്തംകുളം കുണ്ടുപറമ്പില്‍ മണികണ്ഠന്റെ ഭാര്യ നീനയെയാണ് തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചത്. നീനയുടെ കയ്യില്‍ കടിയേറ്റു. ചിറ്റാട്ടുകര നടുപന്തിയില്‍ ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിനെയും തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു. കടവല്ലൂര്‍ സ്വദേശി ആഷിക്കിനാണ് നായയുടെ കടിയേറ്റത്.

തിരുവനന്തപുരം പാലോട് ആറുപത്തിമൂന്നുകാരനായ മണികണ്ഠനെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു. വയറ്റിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ മണികണ്ഠനെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary: Two injured in stray dog attack in Thrissur