അമൃത്സർ∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ജയിലിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ സരബ്ജിത് സിങ്ങിന്റെ ഭാര്യ സുഖ്പ്രീത് കൗർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. ഇരുചക്രവാഹനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഇരുന്നു യാത്രചെയ്യവെ ഫത്തേപുരിനടുത്തുവച്ച് അബദ്ധത്തിൽ താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ച സുഖ്പ്രീതിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് ടാൺ തരണിലെ ഭിഖിവിൻ‍ഡിൽ നടക്കും. പൂനവും സ്വപൻദീപ് കൗറുമാണ് മക്കൾ. സരബ്ജിത്തിന്റെ മോചനത്തിനുവേണ്ടി വിവിധതലങ്ങളിൽ ശബ്ദമുയർത്തിയ സഹോദരി ദൽബീർ കൗർ നെഞ്ചുവേദനയെത്തുടർന്ന് ജൂണിൽ മരിച്ചിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പദ്ധതിയിട്ടെന്നും ചാരപ്രവർത്തനവും ആരോപിച്ച് 1991ലാണ് സരബ്‌ജിത് സിങ്ങിനെ (49) വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചത്. പക്ഷേ, വിവിധകാരണങ്ങൾകൊണ്ട് 2008 മുതൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് അനിശ്ചിതമായി തടഞ്ഞുവച്ചു. എന്നാൽ 2013 ഏപ്രിലിൽ ലഹോറിലെ ജയിലിൽ സഹതടവുകാരിൽനിന്നുള്ള ആക്രമണത്തിലാണ് സരബ്ജിത് സിങ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

