കെ.കെ.ലതികയെ മർദിച്ച കേസ്: കോൺഗ്രസ് മുൻ‌ എംഎൽഎമാർക്ക് കോടതി വാറന്റ്

തിരുവനന്തപുരം∙ മുൻ ധനമന്ത്രി കെ.എം.മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നടന്ന അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ക്കിടെ കുറ്റ്യാടി എംഎൽഎയായിരുന്ന കെ.കെ.ലതികയെ മർദിച്ചെന്ന കേസിൽ കോൺഗ്രസ് മുൻ എംഎൽഎമാർക്ക് വാറന്റ്. എംഎൽഎമാരായിരുന്ന എം.എ.വാഹിദ്, എ.ടി.ജോർജ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് വാറന്റ് അയയ്ക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്. ഹാജരാകാൻ പലതവണ നിർദേശിച്ചിട്ടും എത്താത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

ബാർ കോഴക്കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ കെ.എം.മാണി, 2015 മാർച്ച് 13ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അന്നു പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്ന എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎമാർ തടയാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് സംഘർഷത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. യുഡിഎഫ് എംഎൽഎമാർ കെ.എം.മാണിക്ക് പ്രതിരോധം തീർത്തു. പ്രതിരോധം തകർത്ത് മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎമാർ ശ്രമിച്ചതോടെ പരസ്പരം ഉന്തും തള്ളുമായി. സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനു ഇടപെടേണ്ടിവന്നു. യുഡിഎഫ് എംഎൽഎമാരെ മറികടന്ന് കെ.എം.മാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കെ.കെ.ലതികയ്ക്കു മർദനമേറ്റെന്നാണ് കേസ്.

സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ കുറ്റ്യാടി എംഎൽഎ ആയിരുന്നു ലതിക. എം.എ.വാഹിദ് കഴക്കൂട്ടത്തെയും എ.ടി.ജോർജ് പാറശാലയിലെയും എംഎൽഎ ആയിരുന്നു. 2016ൽ കഴക്കൂട്ടത്തുനിന്നും പാറശാലയിൽനിന്നും കുറ്റ്യാടിയിൽനിന്നും ഇവർ നിയമസഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിനിടെ നിയമസഭയിൽ നടന്ന അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അടക്കമുള്ള അഞ്ചു ഇടതു നേതാക്കൾ സിജെഎം കോടതിയിൽ ഇന്നു ഹാജരായിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ വായിച്ചു. അക്രമത്തിലൂടെ 2.20 ലക്ഷംരൂപയുടെ നഷ്ടം നിയമസഭയ്ക്കു സംഭവിച്ചു എന്നാണ് കേസ്.

English Summary: Attack Against Former MLA KK Lathika: Court Issued Warrant Against Former Congress MLAs