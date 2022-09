തിരുവനന്തപുരത്ത് എംഡിഎംഎയുമായി നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ മാരക സിന്തറ്റിക് ലഹരിമരുന്ന് എംഡിഎംഎയുമായി നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ. തിരുവനന്തപുരം മടവൂർ ഞാറയിൽകോണം കുന്നിൽവീട്ടിൽ റിയാദ് (28), പൂന്തുറ മാണിക്കവിളാകം പുതുവൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ (33), പെരുമാതുറ കൊട്ടാരം തുരുത്ത് അങ്ങതിൽ പത്ത് വീട്ടിൽ ഷാഹിൻ (25), മടവൂർ വണ്ടിത്തടം ചരുവിള പുത്തൻ വീട്ടിൽ അൻഷാദ് (26) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.



തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആന്റി നർക്കോട്ടിക് സ്പെഷൽ ആക്‌ഷൻ ഫോഴ്സും അയിരൂർ പൊലീസും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. ദീർഘദൂര സ്വകാര്യ ബസിൽ ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നും കൊല്ലത്ത് എത്തി, അവിടെനിന്ന് തീരദേശ റോഡ് മാർഗം വർക്കലയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഇടവയിൽ വച്ചാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയപാതയിൽ സുരക്ഷാപരിശോധന ശക്തമായതിനാലാണ് തീരദേശപാത തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ഇവരിൽ നിന്ന് 96 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടിച്ചെടുത്തു. ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ പിടികൂടിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അളവാണിത്. വിദ്യർഥികളെയും വിനോദ സഞ്ചാരികളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് എംഡിഎംഎ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും എത്തിച്ചത്. ഏറെനാളായി ഇവർ ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിന്റെ രഹസ്യ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. പിടിയിലായ പൂന്തുറ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹനീഫ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലെ സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ കൊലപാതകം, വധശ്രമം, മോഷണം അടക്കം നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്.

തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ്പി ഡി.ശിൽപയ്ക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്പി പി.ടി.രാസിത്തും വർക്കല ഡിവൈഎസ്പി നിയാസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അയിരൂർ പൊലീസും ആറ്റിങ്ങൽ, വർക്കല ഡാൻസാഫ് ടീമും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

