ഗാന്ധിയും രാഹുലും മോദിയും മാത്രമല്ല... ഈ യാത്രകള്‍ രക്ഷിക്കുമോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ?

ജനങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം അന്യമാകുമ്പോൾ നേതാക്കൾ ആലോചിക്കും, ഒരു പദയാത്ര നടത്തിയാലോ? ഇത്തരം എത്രയോ പദയാത്രകളെ കേരളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരത്തിനുനിന്ന് പാറശാലയിലേക്കും തിരിച്ച് പാറശാലയിൽനിന്നു മഞ്ചേശ്വരത്തേക്കും യാത്രകൾ നടത്തി കാലിൽ രാഷ്ട്രീയ തഴമ്പ് നേടിയ എത്രയോ നേതാക്കൾ ഇന്നാട്ടിലുണ്ട്. കന്യാകുമാരിയിൽനിന്നു ശ്രീനഗറിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് പദയാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചയ്ക്കു നിദാനം. പദയാത്രകളിൽക്കൂടി ലക്ഷ്യം നേടിയ അനേകരുണ്ട്. 1983ൽ ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ എൻ.ടി. രാമറാവു എന്ന എൻടിആർ അധികാരത്തിലെത്തിയത് ചൈതന്യ രഥം യാത്രയിലൂടെയാണ്. ബിജെപിയുടെ വേരുറപ്പിക്കാൻ മുൻ ബിജെപി നേതാക്കളായ എൽ.കെ. അദ്വാനിയും മുരളി മനോഹർ ജോഷിയും നടത്തിയ യാത്രകളുടെ ഗുണഫലം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷം ഇന്നും ആ പാർട്ടി അനുഭവിക്കുന്നു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന് ഇത്തരം പദയാത്രകൾ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ ശക്തി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കന്യാകുമാരി മുതൽ ശ്രീനഗർ വരെ കോൺഗ്രസ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടത്തുന്നത്. ഏകദേശം 3570 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് യാത്ര. മുൻകാലങ്ങളിലെ യാത്രകളുടെ വിജയചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എഐസിസി നേതൃത്വം. എല്ലാ യാത്രയ്ക്കു ഒരു നേതാവുണ്ട്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നയിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. പദയാത്രകൾ മുതൽ രഥയാത്രകൾ വരെ രാജ്യത്തെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയ ചില പ്രധാന യാത്രകളിലൂടെ ഒരു വിശദസഞ്ചാരം.

∙ ഗാന്ധിയുടെ ദണ്ഡി യാത്ര

ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഈ യാത്ര. ബ്രിട്ടിഷുകാർ ഉപ്പിന്മേൽ ചുമത്തിയ കുത്തനെയുള്ള നികുതിക്കെതിരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനായിരുന്നു ഗാന്ധി സബർമതി ആശ്രമത്തിൽനിന്ന് ദണ്ഡിയിലേക്ക് 240 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ദണ്ഡി യാത്ര നടത്തിയത്. ബ്രിട്ടിഷ് രാജിനെതിരായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടിത മുന്നേറ്റമായാണ് ചരിത്രം ഈ യാത്രയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.1930 മാർച്ച് 12ന് സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് ദണ്ഡി യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. രാവിലെ 6.30ന് ഗാന്ധിജി, തിരഞ്ഞെടുത്ത അനുയായികളുമായി ആശ്രമം വിട്ട് പദയാത്ര ആരംഭിച്ചു. യാത്രയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചു. നികുതി നൽകാതെ ഉപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗാന്ധിജിയും മറ്റുള്ളവരും ദണ്ഡിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വഴിയിൽ നിരവധി ജനങ്ങളും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു. 24 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്‌ലിമുകളെയും ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ഗാന്ധിജി 1946-47 കാലയളവിൽ സമാധാന യാത്രകളും നടത്തിയിരുന്നു.

∙ എൻടിആറിന്റെ രഥം യാത്ര

രഥയാത്രയുടെ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിലാണ് തെലുങ്ക് നടനും പിന്നീടു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എൻ.ടി. രാമറാവുവിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. 1982 ൽ എൻടിആറിന്റെ ചൈതന്യ രഥം ഉരുണ്ടത് ഏകദേശം 40,000 കിലോമീറ്റർ. തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയായ എൻടിആർ

ഒമ്പത് മാസത്തിനിടെ നാല് തവണ ഐക്യ ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ പര്യടനം നടത്തി. യാത്രയിലുടനീളം, നടനായി മാറിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വഴിയോരത്തെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു.

സിനിമാ സെറ്റിൽനിന്നു വാങ്ങിയ 1940 മോഡൽ ഷെവർലെ കാറാണ് സുഹൃത്ത് മുഖേന രഥമാക്കി മാറ്റിയത്. ആ രഥത്തിൽ കിടക്കാനും കൈകഴുകാനും ഇരിക്കാനുമെല്ലാം സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. രഥത്തിലോ മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലോ ഉറങ്ങി, റോഡരികിൽ കുളിച്ച് ജനഹൃദയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഓടിക്കയറി. 1983 ജനുവരിയിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയെത്തിയത്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 294 സീറ്റിൽ 202 സീറ്റുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പദമേറി എൻടിആർ. അന്ന് അവിടെ അടിപതറിയത് കോൺഗ്രസായിരുന്നു.

∙ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഭാരത് യാത്ര

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖർ 1983 ജനുവരിയിൽ ഭാരത് യാത്ര എന്ന പേരിൽ പദയാത്ര നടത്തി. 4260 കിലോമീറ്റർ മാർച്ചിന്റെ തുടക്കം കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ രൂപപ്പെട്ട ജനതാപാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ആ യാത്ര. 1977ൽ കേന്ദ്രത്തിൽ മൊറാർജി ദേശായി സർക്കാർ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചെങ്കിലും 1979ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി വൻ പരാജയമായിരുന്നു. ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്ക് ലയിച്ച ജനസംഘം പിന്നീട് ബിജെപിയായി രൂപകൊണ്ടതും ജനതാ പാർട്ടിയെ തളർത്തി. ആ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ യാത്ര.

ശരദ് പവാർ, ചന്ദ്രശേഖർ, മുലായം സിങ് യാദവ്. 1999ലെ ചിത്രം: RAVEENDRAN / AFP

കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള രണ്ടു നേതാക്കളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചാണ് ഈ യാത്ര നടത്തിയത്. പദയാത്ര വലിയ തോതിൽ വിജയിച്ചെങ്കിലും, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നാലെ നടന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ചന്ദ്രശേഖർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരാജയപ്പെട്ടു. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൽ ചന്ദ്രശേഖർ പരാജയപ്പെട്ട ഏക ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്. യുവ തുർക്കിയായി കോൺഗ്രസിൽ തിളങ്ങിയ നേതാവായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ചന്ദ്രശേഖർ. പിന്നീട് ഇന്ദിരയെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഉപേക്ഷിച്ചു. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ജയിലിലുമായി. എങ്കിലും കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെയാണ് 1990ൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രധാനമന്ത്രിയായത്.

∙ അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്രകൾ

ബിജെപി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന എൽ.കെ. അദ്വാനിയുടെ യാത്രകൾ ആ പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തിക്കും കാരണമായി. 1991ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായാണ് അദ്വാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രഥയാത്ര നടക്കുന്നത്. ആ യാത്ര, 1991ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. 1989ൽ 87 സീറ്റായിരുന്നു ബിജെപിക്ക്, 1991ൽ 120 സീറ്റായി വളർന്നു. പാർട്ടി അജൻഡയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം ഉൾപ്പെടുത്തുവാനും കഴിഞ്ഞു.

അദ്വാനിയുടെ യാത്രയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൂടുതലായി ഉണ്ടായതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. അയോധ്യയിൽ എത്താൻ അദ്വാനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും യാത്ര ബിജെപിയുടെ ഭാഗ്യനില മാറ്റിമറിച്ചു. ഈ യാത്രയെ കുറിച്ച് അദ്വാനി തന്റെ ആത്മകഥയായ ‘മൈ കൺട്രി മൈ ലൈഫ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു- ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ മതവിശ്വാസം ഇത്രയധികം വേരൂന്നിയതാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. മതമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയം ഇന്ത്യക്കാരെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, അത് മതത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകും എന്ന സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ സത്യാവസ്ഥ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത്. ദേശീയതയുടെ സന്ദേശം മതത്തിന്റെ ഭാഷയിലൂടെ ആശയവിനിമയം ചെയ്താൽ അത് കൂടുതലായി എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ രഥയാത്രയിലൂടെയാണ്’–പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.

1990 ഒക്ടോബർ 23ന് പുലർച്ചെ ബിഹാറിലെ സമസ്തിപൂരിൽ അറസ്റ്റിലായതോയെ അദ്വാനിക്കു യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്രയ്ക്കുള്ള മികച്ച പ്രതികരണം പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളിലേക്കെത്താനായി ഈ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കാനും അതവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. 1990ലെ നവരാത്രി കാലത്ത് സോമനാഥിൽനിന്ന് അയോധ്യയിലേക്കു തിരിച്ച യാത്രയുടെ ഫലമായാണ് ബിജെപി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായത്.

ജനപ്രാതിനിധ്യ ബില്ലിലെ ഭേദഗതിക്കെതിരെ 1993 സെപ്തംബറിൽ അദ്വാനി മറ്റൊരു യാത്ര നടത്തി. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി 1997 മേയിൽ സ്വർണ ജയന്തി രഥയാത്രയും നടത്തി. യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ, ഭീകരതയോടുള്ള മൃദു സമീപനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 2006 ഏപ്രിലിൽ മറ്റൊരു യാത്രയും നടത്തി. അന്നദ്ദേഹം ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു. യാത്ര രണ്ടു ഭാഗമായാണു ക്രമീകരിച്ചത്. ഗുജറാത്തിലെ ദ്വാരകയിൽനിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ അമരക്കാരൻ അദ്വാനിയായിരുന്നു. അന്നു പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒഡീഷയിലെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽനിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് മറ്റൊരു യാത്രയും നടത്തി. ഇരു യാത്രകളും മേയിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തു സംഗമിച്ചു.

∙ ബിജെപിയുടെ ഏകതാ യാത്ര

ഇന്ത്യയിൽ ബിജെപിയുടെ 2 യാത്രകളുടെ പേരാണ് ഏകതാ യാത്ര. ആദ്യത്തേത് 1991-ൽ ആരംഭിച്ചു, രണ്ടാമത്തേത് 2011-ലും. ഓരോ റാലിയും വിവിധ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ തലസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗറിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തിയാണ് സമാപിച്ചത്. ആദ്യ യാത്രയ്ക്ക് അന്നു ബിജെപി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന മുരളി മനോഹർ ജോഷിയാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. 1991 ഡിസംബർ 11ന് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് 14 സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. ബിജെപി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ അതിൽ പങ്കെടുത്തു.

1992 ജനുവരി 26-ന് ശ്രീനഗറിലെ ലാൽ ചൗക്കിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതോടെ റാലി അവസാനിച്ചു. 2011-ലെ ഏകതാ യാത്ര നയിച്ചത് ബിജെപി യുവജനവിഭാഗം അധ്യക്ഷനും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ അനുരാഗ് ഠാക്കൂറാണ്. ജനുവരി 12 ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്തയിൽ ആരംഭിച്ച റാലി ജാർഖണ്ഡ്, ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് 2012 ജനുവരി 26 ന് ശ്രീനഗറിലെ ലാൽ ചൗക്കിൽ പതാക ഉയർത്തി.

∙ മോദിയുടെ ഗുജറാത്ത് ഗൗരവ് യാത്ര

ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയുടെ കാലാവധി ഒൻപതു മാസം ബാക്കി നിൽക്കെ അതു പിരിച്ചുവിടാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത ശേഷം 2002ൽ നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് ഗൗരവ് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. 2002ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ യാത്ര വൻ വിജയമായി. മോദി രണ്ടാം തവണയും മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. 2017 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായും ഗുജറാത്തിൽ സമാനമായ ഒരു യാത്ര ബിജെപി നടത്തി പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ തുടർന്നു.

∙ വൈഎസ്ആറിന്റെ പദയാത്രകൾ

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന വൈ.എസ്. രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ പദയാത്രയാണ് 2004 ലെ പാർട്ടിയുടെ തിരിച്ചു വരവിനു കളമൊരുക്കിയത്. ആന്ധ്ര നേരിടുന്ന വരൾച്ചയിൽ, ഭരണത്തിലുള്ള ടിഡിപിയുടെ അനാസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2003ലാണ് റെഡ്ഡി പദയാത്ര നടത്തിയത്. 60 ദിവസങ്ങളിലായി പിന്നിട്ടത് 1500 കിലോമീറ്റർ. 2004-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലെത്തി.

വൈഎസ്ആർ മരിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഢി പിതാവിന്റെ പാരമ്പര്യം ഏറ്റെടുത്ത് പദയാത്ര നടത്തി. വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിന്റെ പേരിൽ ജഗൻ 2018ൽ നടത്തിയ പ്രജാ സങ്കൽപ യാത്രയാണ് ജഗനെ 2019ൽ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുത്തിയത്. വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്തെ 175 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ 151 എണ്ണം നേടി. ലോക്‌സഭയിലേക്ക് 25 ൽ 22 എണ്ണവും നേടി.

∙ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ബിജെപിയുടെ വേൽ യാത്ര

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കു വേരോട്ടത്തിനായി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ബിജെപി നടത്തിയ അത്യപൂർവ യാത്രയാണ് വേൽ യാത്ര. തമിഴ്നാട്ടിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി 2020 നവംബറിൽ ആറ് പ്രധാന മുരുക ക്ഷേത്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇത്. മുരുകന്റെ ആയുധമായ വേലിന്റെ പേരിലായിരുന്നു യാത്ര. 2021ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വേൽ യാത്ര കാര്യമായ പ്രയോജനം ചെയ്തില്ല. എങ്കിലും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ ഇടം നേടാൻ ഈ യാത്രയ്ക്കു സാധിച്ചുവെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

∙ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കോവിഡ് യാത്ര

കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ ധാരണ മാറ്റാൻ, ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയും കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജൻ ആശിർവാദ് യാത്ര നടത്തി. 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 39 കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആ യാത്രാ പരമ്പര.

∙ എഎപിയുടെ യാത്രകൾ

ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ്് കേജ്‌‌രിവാളിന്റെ നാടായ ഹരിയാനയിലേക്കു പാർട്ടിയെ അടുപ്പിക്കാൻ ഒരു യാത്ര നടന്നിരുന്നു. 2021ൽ ഹരിയാനയിലെ റോഹ്തക്കിൽ നിന്ന് പൽവൽ വരെയായിരുന്നു കിസാൻ മസ്ദൂർ ഖേത് ബച്ചാവോ ആന്ദോളൻ എന്ന പേരിലുള്ള ആ യാത്ര. കർഷകർ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കർഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അന്ന് എഎപിയുടെ ആശങ്ക. ഉത്തരാഖണ്ഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപേ എഎപി നടത്തിയത് ‘തൊഴിൽ ഉറപ്പ് യാത്ര’. അതിനുപക്ഷേ അന്നാട്ടിലെ ജനഹൃദയത്തിൽ കാര്യമായ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാനായില്ലെന്നത് മറ്റൊരു സത്യം.

അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ

കേജ്‌രിവാളിന്റെ ജന്മനാടായ ഹിസാറിൽനിന്ന് എഎപി നടത്തിയത് മേക്ക് ഇന്ത്യ നമ്പർ 1 യാത്ര. എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞത്. 2022 സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരമാണിത് തുടങ്ങിയത്. 2024ൽ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ യാത്രയ്ക്കു പിന്നിൽ. ദേശീയ നേതാവായുള്ള കേജ്‌രിവാളിന്റെ മുന്നേറ്റമായും യാത്രയെ വിലയിരുത്തുന്നു. ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പരിപാടിയുടെ ചുവടു പിടിച്ചാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് മേക്ക് ഇന്ത്യ നമ്പർ 1 എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ മമതയുടെ യാത്ര

2011ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വൻ പദയാത്രകൾ നടത്തി. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 33 വർഷത്തെ ഭരണത്തിൽനിന്ന് ഇടതുമുന്നണിയെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചത് ഈ യാത്രകളായിരുന്നു.

∙ ദിഗ്‌വിജയ സിങ്ങിന്റെ ‘നർമദ പരിക്രമം’

2017 സെപ്റ്റംബറിലാണ് മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ദിഗ്‌വിജയ സിങ് നർമദ പരിക്രമ യാത്ര നടത്തിയത്. നർമദയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നർസിംഗ്പൂരിലെ ബർമാൻ ഘട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം.

ഇത്തരത്തിൽ. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്നും യാത്രകൾക്ക് വലിയ ഇടമുണ്ട്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം യാത്രകൾ അവസരം നൽകും. ഇന്ത്യ പോലെ അതി വിശാലവും വൈവിധ്യവും നിറഞ്ഞൊരു രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ കൂടെക്കൂട്ടാനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമായി ഇത് തുടരുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്.

