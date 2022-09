പല കാര്യങ്ങളിലും നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ചീറ്റപ്പുലിയേക്കാൾ വേഗം: പരിഹസിച്ച് ഉവൈസി

ജയ്പുർ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് എഐഎംഐഎം അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പല കാര്യത്തിലും ചീറ്റപ്പുലിയേക്കാൾ വേഗതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീണ്ടും ചീറ്റപ്പുലികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

‘‘തൊഴിലില്ലായ്മ, വിലക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചീറ്റപ്പുലിയേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പല അടവുകളും അറിയാം. കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കാത്തതിനാലാണ് തനിക്കെതിരെ ഇതുവരെ യുഎപിഎ ചുമത്താത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജസ്ഥാനിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു ഉവൈസി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനം ആയ സെപ്റ്റംബർ 17നാണ് ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ചീറ്റപ്പുലികളെ എത്തിക്കുന്നത്. വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ തുറന്നുവിടാനാണ് പദ്ധതി.

English Summary: Modi is quicker than the Cheetah: Asaduddin Owaisi