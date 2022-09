തിരുവനന്തപുരം∙ ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ഭക്തർക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല. എന്നാല്‍, ദർശനം ഇത്തവണയും വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് വഴിയായിരിക്കും. ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിതല യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം. കോവിഡ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരമാവധി ഭക്തർക്കു ദർശനം അനുവദിക്കാനാണു തീരുമാനം.



ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ സമയബന്ധിതമായി ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. മന്ത്രിമാരായ ആന്റണി രാജു, വീണാ ജോർജ്, കെ.രാജൻ, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം.

English Summary: No restrictions for Pilgrims at Sabarimala