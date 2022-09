ഗുജറാത്തിൽ 200 കോടിയുടെ ലഹരിമരുന്ന് പിടിച്ചു; 6 പാക്കിസ്ഥാൻകാർ അറസ്റ്റില്‍

ഗാന്ധിനഗർ∙ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബോട്ടില്‍ കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച 200 കോടി രൂപ വിലയുള്ള ലഹരിമരുന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് പിടികൂടി. ഇന്ത്യന്‍ സമുദ്രാതിര്‍ത്തി പിന്നിട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റര്‍ ഉള്ളില്‍ക്കടന്ന ബോട്ടാണ് ഗുജറാത്ത് ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡുമായി ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനില്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് പാക് പൗരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് പിടിച്ചെടുത്ത പാക്കിസ്ഥാൻ ബോട്ട് (ഇടത്) (Photo: Twitter/@airnewsalerts)

ലഹരിമരുന്ന് ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് എത്തിച്ച ശേഷം റോഡുമാർഗം പഞ്ചാബിലേക്ക് കടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി. ലഭിച്ച സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തുകയും ലഹരി പിടികൂടുകയും ചെയ്തതെന്ന് ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. തുടരന്വേഷണത്തിനായി ബോട്ടും പിടിയിലായവരെയും ഗുജറാത്തിലെ ജക്കാവുവില്‍ എത്തിച്ചു.

