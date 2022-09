എംഎൽഎമാർക്ക് ബിജെപിയുടെ വാഗ്ദാനം 25 കോടി; എഎപിയുടെ പരാതിയിൽ കേസ്

ചണ്ഡിഗഡ്∙ എംഎൽഎമാർക്കു കൈക്കൂലി നൽകി വശത്താക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ‍ഞ്ചാബിലെ എഎപി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.

പത്ത് എംഎൽഎമാർക്ക് 25 കോടി രൂപ വീതമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്നും എഎപി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ ബിജെപി നടത്തിയ ‘ഓപ്പറേഷൻ താമര’ പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ പഞ്ചാബ് സർക്കാരിനെ മറിച്ചിടാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് ബിജെപി പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Punjab Police File Case After AAP Accuses BJP Of Trying To Bribe MLAs