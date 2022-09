‘എംഎൽഎമാർ കന്നുകാലികളെപ്പോലെ വാങ്ങാൻ നിന്നുകൊടുത്തു’: ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടി

പനജി∙ കൂറുമാറിയ എംഎൽഎമാർ ദുഷ്ടന്മാരും ദൈവത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ശത്രുക്കളുമാണെന്നു ഗോവയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സഖ്യകക്ഷി ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടി. മുൻ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി ദിഗംബർ കാമത്ത്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മൈക്കിൾ ലോബോ എന്നിവരുൾപ്പെടെ എട്ട് എംഎൽഎമാരാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. ജൂലൈയിൽ ഈ നീക്കം ചെറുക്കാൻ കോൺഗ്രസിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി നടക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ ഇവർ മറുകണ്ടം ചാടിയത് പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടായി.

‘‘എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ഔചിത്യത്തിനും മര്യാദയ്ക്കും ആത്മാർഥതയ്ക്കും എതിരായി പണത്തോടും അധികാരത്തോടുമുള്ള അത്യാർത്തിയെ പുണരാൻ തീരുമാനമെടുത്ത എംഎൽഎമാർ ദുഷ്ടതയുടെ അടയാളങ്ങളാണ്’’ – ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടി നേതാവും അവരുടെ ഏക എംഎൽഎയുമായ വിജയ് സർദേശായ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

‘‘ഗോവയിലെ ജനങ്ങളെ പിന്നിൽനിന്നു കുത്തിയതുപോലെയായി. പ്രത്യേകിച്ചും പൂർവപിതാക്കന്മാരോടുള്ള കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈന്ദവ കാലഘട്ടമായ പൃതുപക്ഷയുടെ സമയമാണിത്. അധികാരത്തിൽ കടിച്ചുതൂങ്ങാൻ ചതിയും കൗശലവും പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ബിജെപി. ‌‌കന്നുകാലികളെപ്പോലെ തങ്ങളെ വാങ്ങാൻ എംഎൽഎമാർ നിന്നുകൊടുത്തു. ഈ രാജ്യദ്രോഹികളെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണം. ജനങ്ങളുടെയും ദൈവത്തിന്റെയും ശത്രുക്കളായി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടണം. ജനവിധിയെ ചതിക്കുക മാത്രമല്ല ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ, ദൈവത്തോടുള്ള നിന്ദയും പരിഹാസവും കൂടിയാണ്’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: "Allowed To Be Purchased Like Cattle": Goa Congress Ally Slams Defections