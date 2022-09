രാജസ്ഥാനിലെ ‘സ്നേക്ക് മാൻ’ മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റ് മിനിറ്റുകൾക്കകം മരിച്ചു - വിഡിയോ

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ പാമ്പുപിടിത്തക്കാരൻ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചു. ‌രാജസ്ഥാനിലെ ചുരു സ്വദേശി ‘സ്നേക്ക് മാൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിനോദ് തിവാരി (45) ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. ചുരു ജില്ലയിലെ ഗോഗമേഡി പ്രദേശത്തെ ഒരു കടയ്ക്ക് പുറത്ത് മൂർഖനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ കടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു.



ബാഗിലിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മൂർഖന്‍ വിനോദ് തിവാരിയുടെ വിരലിൽ കടിക്കുകയായിരുന്നു. കടിയേറ്റ് മിനിറ്റുകൾക്കകം മരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച സംസ്കാരം നടത്തി. നിരവധി പേരാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. വിനോദ് തിവാരി, 20 വർഷത്തോളമായി പാമ്പുകളെ പിടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പാമ്പുകളെ പിടികൂടിയ ശേഷം കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ്.

English Summary: Rajasthan's 'Snake Man' Dies Minutes After Being Bitten By A Cobra