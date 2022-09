രണ്ടാം ഭാര്യയെ തീകൊളുത്തി കൊന്ന് ചിതാഭസ്മം കടലിൽ ഒഴുക്കി; ശിവസേന നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ

മുംബൈ∙ രണ്ടാം ഭാര്യയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊന്ന് ചിതാഭസ്മം കടലിൽ ഒഴുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ശിവസേന നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഭായ് സാവന്ത് എന്ന സുകാന്ത് സാവന്ത് (47) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. സഹായികളായ രൂപേഷ് (ഛോട്ടാ സാവന്ത്–43), പ്രമോദ് (പമ്യ ഗവനാങ്–33) എന്നിവരും അറസ്റ്റിലായി.



രത്‌നഗിരി പഞ്ചായത്ത് സമിതി മുൻ പ്രസിഡന്റായ സ്വപ്‌നാലിയെ (35) കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 31നാണ് പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊന്നത്. തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ചിതാഭസ്മം കടലിൽ ഒഴുക്കി. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി സുകാന്ത് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു.

ഇതിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെ, സെപ്റ്റംബർ 10ന് മകളുടെ തിരോധാനത്തിൽ സുകാന്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി സ്വപ്നാലിയുടെ അമ്മ സംഗീത ഷിർക്കെ രംഗത്തെത്തി. പൊലീസിൽ പരാതിയും നൽകി. തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഭാര്യയെ കൊന്ന് ചിതാഭസ്മം കടലിൽ ഒഴുക്കിയതായി സുകാന്ത് പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു.

തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചിതാഭസ്മം കടലിൽ ഒഴുക്കിയയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ സെപ്റ്റംബർ 19 വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കൊലപാതകം, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: The second wife was burnt and ashes were thrown into the sea; Shiv Sena leader and friends arrested