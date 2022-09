മധു വധക്കേസ്: കൂറുമാറിയ സാക്ഷിയുടെ കാഴ്ചയ്ക്കു കുഴപ്പമില്ല; വാദം പൊളിഞ്ഞു

പാലക്കാട്∙ അട്ടപ്പാടി മധുവധക്കേസിൽ കൂറുമാറിയ സാക്ഷി സുനിൽകുമാറിനു മികച്ച കാഴ്ചശക്തി. കോടതി നിര്‍ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു കണ്ടെത്തല്‍. അതേസമയം, കൂറുമാറ്റത്തെത്തുടർന്ന് സുനില്‍കുമാറിനെ ജോലിയില്‍നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. സൈലന്‍റ് വാലി ഡിവിഷനു കീഴിലെ താല്‍ക്കാലിക വാച്ചറായിരുന്നു സുനില്‍ കുമാര്‍.

അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിൽ കൂറുമാറിയ സാക്ഷിക്കെതിരെ നാടകീയ നടപടികളാണ് ഇന്ന് അരങ്ങേറിയത്. താനും മധുവും ഉള്‍പ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാനാകുന്നില്ലെന്നു കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞ സാക്ഷി സുനില്‍കുമാറിന്‍റെ കാഴ്ചശക്തി പരിശോധിക്കാന്‍ കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. കൂറുമാറുന്ന സാക്ഷികളുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു മണ്ണാര്‍ക്കാട് കോടതിയുടെ നിര്‍ണായക നീക്കം.

കോടതിയിൽ കാണിച്ച ദൃശ്യങ്ങളില്‍ മധുവിനൊപ്പം ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ സുനില്‍കുമാറും നില്‍ക്കുന്നതു വ്യക്തമായിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ തനിക്കു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു സുനിൽകുമാറിന്റെ വാദം. സുനിൽകുമാർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നു പരാമർശിച്ചാണു കോടതി കാഴ്ചശക്തി പരിശോധിക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്.

English Summary: Sunil Kumar, the Prosecution witness in the Attappadi Madhu murder case has good eyesight