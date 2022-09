എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മരണത്തോടെ അവരുടെ മകൻ ചാൾസ് ബ്രിട്ടന്റെ രാജാവാകുകയാണ്. ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ ബ്രിട്ടന്റെ രാജ്ഞിയായ എലിസബത്ത്, തൊണ്ണൂറ്റിയാറാം വയസ്സിൽ ലോകത്തോടു വിട പറയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജഭരണം കയ്യാളിയ വ്യക്തി എന്ന അടയാളപ്പെടുത്തലോടെയാണ് അവർ ആ സിംഹാസനമൊഴിഞ്ഞതും. ഒപ്പം മറ്റൊരു ചരിത്രവും ഇവിടെ പിറവികൊള്ളുകയാണ്. ബ്രിട്ടന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കിരീടാവകാശിയായിരുന്ന വ്യക്തി രാജാവാകുന്നു. മൂന്നാം വയസ്സിൽ ബ്രിട്ടന്റെ കിരീടാവകാശിയായ ചാൾസ് 73ാം വയസ്സിൽ രാജാവാകുമ്പോൾ, രാജ്ഞിയിൽനിന്ന് രാജാവിലേക്കുള്ള പരിണാമത്തിൽ ബ്രിട്ടനിൽ മാറുന്നത് പലതുമാണ്. അതാകട്ടെ ഏറെ ചെലവേറിയതും. കറൻസി മാറ്റത്തിനു മാത്രം കോടിക്കണക്കിനു പൗണ്ട് ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. ചെറുതും വലുതുമായ മറ്റെന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ചാൾസ് രാജാവിന്റെ വരവോടെ സംഭവിക്കുക? വിശദമായി അറിയാം ‘മനോരമ ഓൺലൈൻ’ എക്സ്പ്ലെയിനറിലൂടെ..



Creative Image Manorama Online

English Summary: With Queen Elizabeth II's death and and the accession of her son Charles to the throne, what changes in the UK?