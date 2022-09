തൊടുപുഴ ∙ ഇടുക്കി വണ്ടൻമേട്ടിൽ കാമുകനെ സ്വന്തമാക്കാനായി ഭർത്താവിനെ രാസലഹരിയായ എംഡിഎംഎ കേസിൽ കുടുക്കാൻ മുൻ പഞ്ചായത്തംഗം ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി നോബിൾ നോബർട്ടിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വണ്ടൻമേട് മുൻ പഞ്ചായത്തംഗം സൗമ്യ എബ്രഹാമാണു ഭർത്താവിനെ കുടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ കാമുകന്റെ സഹായത്തോടെ എംഡിഎംഎ സംഘടിപ്പിച്ച് ബൈക്കിൽ ഒളിപ്പിച്ചത്.

നോബിൾ നോബർട്ടാണു സൗമ്യയ്ക്ക് എംഡിഎംഎ നൽകിയത്. ‌കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ എംഡിഎംഎ എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് ഇയാളെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിലിൽ പുളിയൻലയിൽനിന്ന് 60 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ, എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാംപ്, ഹഷീഷ് ഓയിൽ എന്നിവയുമായി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അർജുൻ പിടിയിലായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു കേസുകളിലും പിടിയിലായവരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നോബിളിലേക്ക് എത്തിയത്.

ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ലഹരിമരുന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴു ജില്ലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ശൃംഖലയിലെ പ്രധാനിയാണ് ഇയാൾ. ഇടയ്ക്കിടെ സിം കാർഡും മൊബൈൽ ഫോണും മാറ്റുന്നതിനാൽ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പൊലീസ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം പുത്തൻതോപ്പ് സ്വദേശിയായ നോബിൾ 2017 മുതൽ ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ലഹരിമരുന്ന് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കുറിയർ വഴി ലഹരിമരുന്ന് അയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോബിളിനെ നർകോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നാണ് വണ്ടൻ‌മേട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയത്.

English Summary: One more arrested in Idukki MDMA case