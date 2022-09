ലോഡിറക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ല; പ്രവാസികളുടെ കടയ്ക്ക് ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ വിലക്ക്

കോഴിക്കോട്∙ തൊണ്ടയാട് പ്രവാസികളുടെ കടയ്ക്ക് ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ വിലക്ക്. നിര്‍മാണസാമഗ്രികള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കടയിലെ തൊഴിലാഴികളെ ലോഡിറക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ല. സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട സ്ഥിതിയെന്ന് ഉടമ റഷീദ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഉടമകള്‍ സഹകരിക്കാത്തിനാലാണ് ലോഡിറക്കാന്‍ അനുവദിക്കാത്തതെന്നാണ് ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.



English Summary: Clash with Laborers and shop owner in Kozhikode