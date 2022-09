കൊച്ചി∙ മകൻ മരിച്ചതറിഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു വീണ പിതാവ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു. മരട് കുണ്ടന്നൂരിലാണ് പിതാവും മകനും മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ മരിച്ചത്. നെല്ലിക്കൽ തീരദേശ റോഡിൽ ഷാജി(51) പിതാവ് ഹരിഹരൻ(77) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അർബുദ ബാധിതനായിരുന്ന ഷാജി പുലർച്ചെ മരിച്ചതറിഞ്ഞു പിതാവ് ഹരിഹരൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.

ബോധരഹിതനായ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഭാര്യ: കൊച്ചുപെണ്ണ്. മറ്റു മക്കൾ: ഷാലു, ഷൈജ. ഷാജിയുടെ ഭാര്യ: ജിജി. മക്കൾ: ജിതിൻ, നിതിൻ.ഇരുവരുടെയും സംസ്‌കാരം ഇന്ന് 3.30 ന് ശാന്തി വനം ശ്മശാനത്തിൽ.

English Summary: Family devastated as father and son die in a same day