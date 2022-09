നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: അതിജീവതയുടെ ഹർജി ഇന്നു വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് അതിജീവിത നൽകിയ ഹർജി ഇന്നു വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ. നേരത്തെ ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ കോടതി അതിജീവിതയെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു. വിചാരണക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം.

ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയ സംഭവത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചെന്നും വിചാരണക്കോടതി പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു അതിജീവിത ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ. ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാന്റെ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത്. കേസിന്‍റെ വിചാരണ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽനിന്നും മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത നൽകിയ ഹർജി ഇതേ ബഞ്ച് നേരത്തെ വിധി പറയാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

