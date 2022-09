‘പീതാംബരൻ, 1 വയസ്, പെണ്ണ്’: ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു; ചിരി അടങ്ങാതെ വാക്സിനേഷൻ

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ കുടുമ്പി കോളനിയിൽ നായ്ക്കളുടെ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നത് രസകരമായ ഒരു അനുഭവമായി മാറി. നായ്ക്കൾ അക്രമാസക്തമാകുകയും ആളുകളെ കടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം അനുദിനം രൂക്ഷമായതോടെ അധികൃതർ ജില്ലയിലെ പെറ്റ് ആശുപത്രികളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സഹായം തേടിയിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ റോട്ടറി ക്ലബ്ബിന്റെയും ദയ മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനയുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഡോക്‌ടർ സൂ പെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ കടവന്ത്ര ഭാഗത്തെ കുടുംബി കോളനിയിൽ വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയത്.

കോളനിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് നായ്ക്കളെ ദത്തെടുത്ത സുശീലയുടെ വീട്ടിലേക്കു സംഘം കയറുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. മൂന്ന് നായ്ക്കളെയും നന്നായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരുടെ രോമത്തിന്റെ ഭംഗി കണ്ടപ്പോഴേ ബോധ്യമായി.

ആദ്യത്തെ നായയ്ക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയപ്പോൾ, നായ്ക്കളുടെ പേര്, വയസ്സ്, ലിംഗം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഡോക്ടർ ഉടമയായ സുശീലയോട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി. "അവന്റെ പേര് ജാക്കി, 8 മാസം, അവൾ ഒരു പെണ്ണാണ്" സുശീല പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് ഡോക്ടറും ചുറ്റുമുള്ളവരും അമ്പരന്നു.

രണ്ടാമത്തെ നായ ചെറുത്തുനിൽപിന് ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും സമാധാനമായി പിന്നീടു നിന്നുതന്നു. രണ്ടാമത്തെ നായയ്ക്കു വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടർ സുശീലയോട് അതേ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു. 'ദീപു', 10 വയസ്സ്, പെണ്ണ് എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ ചിരി നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല.

അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ മൂന്നാമത്തെ നായ ഗേറ്റിൽനിന്നു പുറത്തേക്ക് ഓടി. അയൽവാസിയുടെ ടെറസിൽ ഒളിച്ചോടിയ നായയെ കൊണ്ടുവരാൻ സുശീല മകനോടു പറഞ്ഞു. നായയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനിടയിൽ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർ തീരുമാനിച്ചു, മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും നായയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു.

1. നായയ്ക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നു. 2. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന സുശീല. ചിത്രങ്ങൾ: ഇ.വി. ശ്രീകുമാർ

"പീതാംബരൻ, 1 വയസ്, പെണ്ണ് '

ലോട്ടറി അടിച്ചുവെന്ന് അറിഞ്ഞു നടൻ ഇന്നസെന്റ് സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഓർമ വന്നു. ''എന്താ പറഞ്ഞേ?" ചിരിക്കാൻ അടക്കാൻ പറ്റാതെ ചുറ്റുമുള്ളവർ വീർപ്പുമുട്ടി.

ഡോക്‌ടർ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദത തളംകെട്ടി നിന്നു, ചുറ്റുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡോക്ടറും അവരുടെ ചിരി നിയന്ത്രിക്കുന്നതു കാണാമായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ സുശീല പീതാംബരന്റെ വരവും നോക്കി നിന്നു. ഒടുവിൽ പീതാംബരനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് വാക്സീൻ നൽകി.

പാസ്‌പോർട്ട് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കാർഡുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ച സുശീലയ്ക്ക് സന്തോഷവും ആശ്വാസവുമായിരുന്നു .

അവസാനം സുശീലയോടു ചോദിച്ചു "ചേച്ചി, നിങ്ങളുടെ പേര് സുശീല എന്ന് തന്നെയാണോ?"

ആ ചോദ്യം സുശീലക്ക് അത്രയും രസിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നി. "എന്താ ഒരു സംശയം?"

''ചേച്ചിക്കും ഒരു പുരുഷന്റെ പേരാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് '' എന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഇടിപൊട്ടുന്നതു പോലെയായിരുന്നു പിന്നിൽ നിന്നവരുടെ ചിരി.

അത്രയും നേരം അടക്കിപ്പിടിച്ചതെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതു പോലെ തോന്നി.

''നല്ല പഞ്ച ഡയലോഗ്'' എന്ന പറഞ്ഞു സുശീല തമാശയിൽ ചേർന്നു.

നായ്ക്കൾക്ക് അങ്ങനെ പേരിടാൻ തോന്നി എന്നാണ് വിചിത്രമായ പേരിടിലിനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മറുപടി.

English Summary: Male names for female dogs at a vaccination drive in Kochi