ആലുവ – പെരുമ്പാവൂര്‍ റോഡിലെ കുഴിയില്‍ വീണ് പരുക്കേറ്റയാള്‍ മരിച്ചു

കൊച്ചി∙ ആലുവ–പെരുമ്പാവൂര്‍ റോഡിലെ കുഴിയില്‍ വീണ് പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ മരിച്ചു. മാറമ്പള്ളി കുന്നത്തുകര സ്വദേശി കു‍ഞ്ഞുമുഹമ്മദ് (74) ആണ് മരിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ചാലയ്ക്കലില്‍ വച്ചാണ് സ്കൂട്ടര്‍ മറിഞ്ഞ് പരുക്കേറ്റത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കു‍ഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഇന്നു വൈകിട്ടോടെയാണ് മരിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ പോയി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുംവഴിയായിരുന്നു അപകടം. തലയ്ക്കും കാലിനും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു.



അതേസമയം, ആലുവ – പെരുമ്പാവൂര്‍ റോഡിൽ വീണ്ടും ടാറിങ് നടത്തുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി കിഫ്ബിയോടു പണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, കീഴ്മാട് ചാലയ്ക്കല്‍ ഭാഗത്തെ കുഴികള്‍ നാട്ടുകാര്‍ കല്ലും മണ്ണുമിട്ട് മൂടിയിരുന്നു. പത്തുലക്ഷം മുടക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ റോഡ് ഒരു മാസത്തിനകം തകർന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിയും ഇടപെട്ടിരുന്നു. റോഡ് തകര്‍ന്നതു സംബന്ധിച്ചു പ്രാഥമിക പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് വിജിലന്‍സ് ഇന്നു ഹൈക്കോടതിക്കു കൈമാറി.

English Summary: Man dies after falling into pothole on Aluva-Perumbavoor Road