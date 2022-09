ന്യൂഡൽഹി∙ യുക്രെയ്നില്‍ നിന്ന് മടങ്ങി എത്തിയ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൻ കോളജുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ആകില്ലെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ. വിദേശ സർവകലാശാലകളിലെ വിദ്യാർഥികളെ ഇന്ത്യയിലെ കോളജുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനു നിയമപരമായ തടസമുണ്ട്.

വിദ്യാർഥികളെ മാറ്റുന്നതിന് ഇതുവരെ ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രവേശനം അനുവദിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണ നിലവാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Ukraine Returnee Medical Students Cant Be Accommodated In Indian Colleges