യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല

കീവ്∙ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. സെലെൻസ്കി സഞ്ചരിച്ച കാർ മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് സെലെൻസ്കിയുടെ വക്താവ് സെർഗി നിക്കിഫോറോവ് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു. സെലെൻസ്കിയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെന്നും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ ഡ്രൈവറെയും ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

അപകടമുണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തിനു പിന്നാലെ സെലെൻസ്കി ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ പോസ്റ്റു ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ ഹർകീവിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് സംവദിച്ചു. ‘പ്രദേശത്തു നിന്ന് തിരികെ എത്തിയതേയുള്ളൂ, മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും റഷ്യൻ സൈന്യം ഒഴിഞ്ഞു’വെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽനിന്നു തിരിച്ചു പിടിച്ച ഇസിയത്തിൽ സെലെൻസ്കി ബുധനാഴ്ച സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഹർകീവ് മേഖലയിൽനിന്ന് കീവിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമെന്നാണ് വിവരം.

English Summary: Ukraine's Zelensky Involved In Car Accident, Not Seriously Injured: Spokesman