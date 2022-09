കൊച്ചി–ഹൈദരാബാദ് 5171 രൂപ, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 9295; ഐസക്കിന്റെ ‘വിമാന പോസ്റ്റിൽ’ ചർച്ച

തിരുവനന്തപുരം ∙ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ വിമാന നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ ധനമന്ത്രി ഡോ.തോമസ് ഐസക് രംഗത്ത്. ‘കൊച്ചിക്കാർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ?’ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിലാണ്, ഇരു വിമാനത്താവളങ്ങളിലെയും വിമാന നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ അന്തരം തോമസ് ഐസക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

‘കേരള സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലെയും കുത്തക കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിലെയും നിരക്ക് വ്യത്യാസം നല്ലൊരു കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് വക നൽകുന്നതാണ്’ എന്നു തോമസ് ഐസക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം, തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പോസ്റ്റിൽ അർധസത്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നും അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ രംഗത്തെത്തി.

കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കു പോകാനുള്ള ചാർജ് 5,171 രൂപയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തോമസ് ഐസക് തന്റെ കുറിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് 9,295 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ അക്കമിട്ടു നിരത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്. ‘മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്ടമായപ്പോഴാണോ ഈ അന്തരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്’ എന്നു തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ആളുകളാണ് പോസ്റ്റിനു താഴെ കമന്റിട്ടത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കണക്കുകൾ നിരത്തിയുള്ള അവാം സുരൂർ എന്നയാളുടെ കമന്റ് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

തോമസ് ഐസക്കിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം

കൊച്ചിക്കാർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ? കൊച്ചിയിൽനിന്നു ഹൈദരാബാദിനു പോകാൻ ഇന്നത്തെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് 5171 രൂപയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഹൈദരാബാദിനു പോകാൻ 9295 രൂപയാണ്. ഹൈദരാബാദിലെ സൗത്ത് ഫെസ്റ്റ് ഫെഡറലിസം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ അന്തരം ബോധ്യപ്പെട്ടത്. അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളുടെയും ചാർജ് കൊച്ചിയേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്നതാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന് കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് ഇന്ന് 1496 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ 5033 രൂപ നൽകണം. ചെന്നൈയിലേക്കാണെങ്കിലോ കൊച്ചിയിൽനിന്നും 2119 രൂപ മതി. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ 4926 രൂപ നൽകണം. ഇനി ഡൽഹിയിലേക്കാണെങ്കിലോ? കൊച്ചിയിൽനിന്ന് 8478 രൂപ. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ 12,593 രൂപ.

ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമല്ല. കണക്കുകളെല്ലാം ഇൻഡിഗോ എയർലൈനിന്റേതാണ്. അതുകൊണ്ട് എയർലൈൻ കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്നു പറയാൻ വയ്യ. കൊള്ളയടിക്കുന്നത് എയർപോർട്ടാണ്. കൊച്ചിയിൽ യൂസർ ഫീ ഇല്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റാണെങ്കിൽ 598 രൂപയും ഇന്റർനാഷനൽ ആണെങ്കിൽ 1260 രൂപയുമാണ് യൂസർ ഫീ. എന്നാലും ഈ വ്യത്യാസം പൂർണമായും വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ അത് വിമാനക്കമ്പനികളിൽ നിന്നും എയർപോർട്ട് ഈടാക്കുന്ന ഫീസിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കാം.

കേരള സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കൊച്ചി എയർപോർട്ടും കുത്തക കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം നല്ലൊരു കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് വകയുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അദാനി വന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ശശി തരൂരിനെപ്പോലുള്ള പ്രമുഖരടക്കം വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? അദാനി ഏറ്റെടുത്ത് ഒരുവർഷം കഴിയുമ്പോഴും എയർപോർട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

എന്തിന്, കോവിഡിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടു പോലുമില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചാർജ് ഇരട്ടി കൊടുക്കേണ്ടിവരും. ഡൊമസ്റ്റിക്ക് വിമാനയാത്രയ്ക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷനൽ ആകുമ്പോൾ എത്രയാകാം! ഇത് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലായെന്നത് വിസ്മയകരമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ വ്യത്യാസമെന്ന് അദാനി എയർപോർട്ട് കമ്പനി വിശദീകരിച്ചേ തീരൂ.

ഐസക്കിന്റെ പോസ്റ്റിന് അവാം സുരൂറിന്റെ കമന്റ്

അദാനി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു അവസ്ഥ. അദാനി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത സ്വകാര്യ വിമാനത്താവളത്തിലും അദാനി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത പൊതു മേഖലാ വിമാനത്താവളത്തിലും തൽസ്ഥിതി തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. എയര്‍ ഫെയറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരുപക്ഷേ ഐസക് സാറിന് അക്കമിട്ട് അറിയില്ലായിരിക്കാം. എന്നാലും അങ്ങനെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന കാര്യം അറിയാത്ത ആള്‍ അല്ല താങ്കള്‍. അപ്പോള്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്‍ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശ്യം. ഉദാഹരണത്തിന്,

കൊച്ചിയില്‍നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് 5 ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് (ശരാശരി 900+ സീറ്റ്) തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 1 ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രം (ശരാശരി 180 സീറ്റ്)

‍കൊച്ചിയില്‍നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് 8 ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് (ശരാശരി 1516+ സീറ്റ്) തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് 2 ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രം (ശരാശരി 360 സീറ്റ്)

കൊച്ചിയില്‍നിന്ന് ഒരു ദിവസം ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് 16 ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് (ശരാശരി 2880+ സീറ്റ്) തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 3 ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രം (ശരാശരി 540 സീറ്റ്)

കൊച്ചിയില്‍നിന്ന് ഒരു ദിവസം ചെന്നൈയിലേക്ക് 5 ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് (ശരാശരി 900+ സീറ്റ്) തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 3 ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രം (ശരാശരി 540 സീറ്റ്)

മുകളില്‍ കാണിച്ചതിന് സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് കോഴിക്കോടും.

ചുരുക്കത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകളുടെ ഹബ് ആണ് കൊച്ചി. സ്വാഭാവികമായും സീറ്റ് കൂടുതല്‍ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഫെയര്‍ കുറവായിരിക്കും കൊച്ചിയില്‍. സീറ്റ് കുറവായതിനാല്‍ തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും ടിക്കറ്റ് ഫെയര്‍ കൂടുതല്‍ ആണ്. മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളിലും പാസഞ്ചര്‍ ട്രാഫിക് പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും സീറ്റുകൂടി കുറഞ്ഞാല്‍ ഫെയര്‍ കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും. ഫെയര്‍ നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്ന മലയാളികള്‍ കൊച്ചി വഴി യാത്ര ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാണ്‌.

എയർപോർട്ട് ഇക്കണോമിക് റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ മാനദന്ധങ്ങള്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് താരിഫുകള്‍ക്ക് ബാധകമാണെങ്കിലും സ്വകാര്യ വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനു മറ്റു പല ഇളവുകളും നല്‍കാന്‍ സാധിക്കും. അത് കൊച്ചി എയര്‍പോര്‍ട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഇതു പക്ഷേ, പൊതുമേഖലയില്‍ ആയിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും പൊതു മേഖലയിലുള്ള കോഴിക്കോടിന് കഴിയുകയും ഇല്ല.

ഇനി ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ഇടപെടാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നീതിപൂര്‍വം ഇടപെടണമായിരുന്നു. നിങ്ങള്‍ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാര്‍ എയര്‍ലൈന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേര്‍ത്തിട്ട് 39 പുതിയ സര്‍വീസുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ ഒന്നുപോലും പൊതു മേഖലയില്‍ ഉള്ള കോഴിക്കോട് എയര്‍പോര്‍ട്ടിനു നൽ‌കാതിരിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധ കാണിച്ചത്. പേരിനു മാത്രം സര്‍വീസുകള്‍ തിരുവനന്തപുരത്തിനു അനുവദിച്ചപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ നല്‍കിയത് കണ്ണൂരിനും കൊച്ചിക്കും ആണ്. ചുരുക്കത്തില്‍ ഈ പോസ്റ്റ് സദുദ്ദേശ്യപരമല്ല.

ഇതില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലതും അസത്യവും അര്‍ധ സത്യങ്ങളുമാണ്. NB: Privatization എന്ന പേരില്‍ നടക്കുന്ന Adanitizationനെ blind ആയി അംഗീകരിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാന്‍. പക്ഷേ ഈ പോസ്റ്റ്‌ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

