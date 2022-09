പാർട്ടി വിമർശിച്ചാലും തിരുത്തിയാലും ശത്രുപാളയത്തിലേക്കില്ല: കെ.എം.ഷാജി

മസ്കത്ത് ∙ മുസ്‍ലിം ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകസമിതി യോഗത്തിൽ തനിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയർന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ച് മുൻ എംഎൽഎ കെ.എം.ഷാജി. പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം നേതാക്കളെ തിരുത്തുന്നതില്‍ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍ സ്വാഭാവികമാണ്. തനിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡന്‍റും ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തു വിമര്‍ശനം ഉണ്ടായാലും ശത്രുപാളയത്തില്‍ പോകില്ലെന്നും കെ.എം.ഷാജി മസ്കത്തിൽ പറഞ്ഞു.

‘‘എന്റെ പാർട്ടി എന്നെ വിമർശിച്ചാൽ, എന്നെ തിരുത്തിയാൽ, അതല്ല ശരിയെന്നു പറ‍ഞ്ഞാൽ അതിൽ മനംനൊന്ത് ശത്രു പാളയത്തിൽ ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? പോരാളിയുടെ സമരവും ജീവിതവും മരണവും യുദ്ധഭൂമിയിൽത്തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ ശത്രുവിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ ചായ്പ്പിലാകില്ല’ – അണികളുടെ കയ്യടികൾക്കിടെ ഷാജി പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിയാകുമ്പോൾ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ സ്വാഭാവികമാണെന്ന് ഷാജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനെ തർക്കമായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഒമാനിലെ മസ്കത്തിൽ കെഎംസിസി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തനിക്കെതിരെ വിമർശനമുണ്ടായതായി ഷാജി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മുസ്‍ലിം ലീഗിനുള്ളിൽ വിമർശനമൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കെ.എം.ഷാജി പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിയെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും പലപ്പോഴും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കെ.എം.ഷാജിയിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതായി മലപ്പുറത്ത് ചേർന്ന മുസ്‌ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിലാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത്. ലീഗിനേയും നേതാക്കളെയും അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലും കെ.എം.ഷാജി പതിവായി പ്രസംഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിമർശനം. എം.എ.യൂസഫലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ആക്ഷേപമുയര്‍ന്നു. പാർട്ടി വേദികൾക്കു പുറത്തും പാർട്ടിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുമുണ്ട്.

English Summary: KM Shaji Responds To The Criticisms Against Him In Muslim League