കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമമോ? ഇത് ‘ന്യൂജെൻ’ കൂറുമാറ്റക്കാലം: ‘തടുക്കാമെങ്കിൽ തടുത്തോ’!

‘അധികാരമുണ്ടെങ്കിലേ അംഗീകാരമുള്ളൂ, ഈ തിരിച്ചറിവാണ് അഭിനവ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ആപ്തവാക്യം. ഈ വിശ്വാസം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ് ഹരിയാനയിലെ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ഗയാലാൽ. ലാലിനെ എല്ലാവരും മറന്നെങ്കിലും ലാലിന്റെ സംഭാവന ആർക്കും മറക്കാനാവില്ല. 1967 ഒക്ടോബറിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗമായിരുന്ന ഗയാലാൽ പാർട്ടിവിട്ട് സംയുക്ത വിധായക് ദളിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോൾ ലാലിനു മടുത്തു. പിന്നൊന്നും ആലോചില്ല; ലാൽ വീണ്ടും കോൺഗ്രസുകാരനായി. ഹരിയാന സർക്കാരിനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഗയാലാലിന്റെ കലാപരിപാടി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു പുതിയ സംഭാവന നൽകി. അതാണ് ‘ആയറാം ഗയാറാം’. ഇന്ന് ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് എംഎൽഎമാർ കളം മാറി കളിക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ ലാലിനെ സ്മരിക്കും. ആർക്കും മറക്കാനാവില്ല ‘ആയാം റാം ഗയാറാം’ എന്ന ഓമനപ്പേര്. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കും ബിഹാറിനും പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ഗോവയിയും ‘കൂറുമാറ്റ മഹാമഹം’ അരങ്ങേറുമ്പോൾ, ഇതേ ഗയാലാലിനെ അനുസ്മരിച്ചു പോകുകയാണു പാവം വോട്ടർമാർ.



സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂറുമാറ്റവും ഭരണ അട്ടിമറിയും തുടർക്കഥയാവുകയാണ്. ദശാബ്ദത്തിനിടെ എത്രയെത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കൂറുമാറ്റവും ഭരണമാറ്റവും ആടിത്തിമർത്തത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് ഗോവയിലെ കൂട്ടമാറ്റവും ഏതാനും നാൾ മുമ്പ് ബിഹാറിലും മഹാരാഷ്ടയിലും നടന്നചേരി മാറ്റവും. കൂറുമാറ്റത്തിനും അട്ടിമറിക്കും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും, കൂറുമാറ്റം തടയാൻ നിർമിച്ച നിരോധന നിയമത്തെപ്പോലും അതിജീവിക്കുകയാണ് പാർട്ടികളും അട്ടിമറികളും. ആശയങ്ങൾക്കപ്പുറം അധികാരത്തോടുള്ള കൂറ് മാത്രമാവുകയാണ് കാലുമാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ബിജെപിയോടു ചേർന്നു പോകാനാണ് ഏതാനും വർഷമായി കൂറുമാറ്റങ്ങളേറെയെങ്കിലും, ബിജെപിയെ വിട്ടുപോകാനായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ ദിനത്തിൽ ബിഹാറിൽ ജനതാദൾ (യു) മറുകണ്ടം ചാടിയത്. മുൻപ്, കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത്, ദുർബലമായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് കോൺഗ്രസിനോട് ചേരാനായിരുന്നു ആഭിമുഖ്യം. അതുവരെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അടിക്കടി നടന്ന കൂറുമാറ്റവും കാലുമാറ്റവുമാണ് 1985ൽ പാസാക്കിയ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിലേക്കു നമ്മെ നയിച്ചത്. എന്നാൽ ആ നിയമത്തെയും മറികടക്കാൻ വെല്ലുന്ന മെയ് വഴക്കത്തോടെ അഭിനവ രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യൻമാർ ഉടലെടുത്തത് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം വെറും നോക്കുകുത്തിയായി പരിണമിപ്പിച്ചു.

∙ പുതിയ തന്ത്രമായി കൂട്ടക്കൂറുമാറ്റം

സാധാരണയായി വ്യക്തികളായിരുന്നു കൂറുമാറുന്നതെങ്കിൽ കൂട്ടത്തോടെ കൂറുമാറി ഭരണം തന്നെ അട്ടിമറിച്ച സംഭവങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് ഏറെയണ്ടായി. കുറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം വന്നതോടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള കൂറുമാറ്റം കുറഞ്ഞെങ്കിലും കൂട്ടക്കൂറുമാറ്റം വഴി ഭരണം തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്നതാണ് പുതിയ രീതി. ഒന്നും രണ്ടും പേരുള്ള ചെറു കക്ഷികളെ പൂർണമായി ഒരു പക്ഷത്തേക്കു ചേർക്കുന്നതും കുറുമാറ്റത്തിലെ നൂതന രീതിയാണ്. അതേസമയം, ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ മുതി‍ർന്ന നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളുമായി ആയിരത്തിലധികം പേരാണ് വിവിധ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറിയത് എന്നാണ് കണക്ക്. മധ്യപ്രദേശ്, കർണാടക, മണിപ്പുർ, അരുണാചൽ, ഗോവ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കൂറുമാറ്റത്തിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ ബിഹാറും മഹാരാഷ്ട്രയും ഗോവയും കൂട്ടകുറുമാറ്റത്തിന്റെ വേദിയായിരിക്കുന്നു.

∙ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ് ഗോവ

ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി ഗോവ രാഷ്ട്രീയം കലുഷിതമാണ്. ഗോവയിൽ ബിജെപി പതിയെ ചുവടുറപ്പിച്ചതോടെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടങ്ങിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ ഗോവയിൽ ബിജെപി ജോഡോ ആയി പരിണമിച്ചു. 2017 നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി ആയെങ്കിലും, 14 സീറ്റ് മാത്രം നേടിയ ബിജെപി സ്വതന്ത്രരും ചെറു കക്ഷികളുമായി ചേർന്ന് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഗോവ ഭരണം പിടിച്ചപ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കാനേ കോൺഗ്രസിനായുള്ളു. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് 11ൽ എട്ട് എം എൽ എ മാരും ബിജെപിയിൽ ചേക്കേറിയത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് തന്നെ ഭീഷണി മണത്ത കോൺഗ്രസ് വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദിഗംബർ കാമത്തിന്റെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മൈക്കിൾ ലോബോയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് 8 എംഎൽഎമാർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതു മുതൽ കാമത്ത് മറുകണ്ടം ചാടാൻ തക്കംപാർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം തടസമായതാണ് പുതിയ തന്ത്രത്തിന് കളമൊരുക്കിയത്. കുറുമാറില്ലെന്ന് ഭരണഘടന തൊട്ടും വേദപുസ്തകം തൊട്ടും പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരാണ് എല്ലാം മറന്ന് മലക്കം മറിഞ്ഞത്. 11ൽ 8 പേർ പോയതിനാൽ കൂറുമാറ്റം നിയമം ബാധകമാവില്ലെന്നാണ് പാർട്ടി വിട്ടവരുടെ വാദം.

മൈക്കൽ ലോബോ.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മൈക്കിൾ ലോബോയും ഭാര്യ ദലിയയും ഉൾപ്പെടെ എംഎൽഎമാർ എത്തിയത് ബിജെപിക്ക് നേട്ടമായി കാണാം. എന്നാൽ, എംഎൽഎ മാർ കൂറുമാറിയെങ്കിലും ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസിന് മോശമല്ലാത്ത അടിത്തറ ഉണ്ട് എന്നു തന്നെയാണ് നിയമസഭ, തദ്ദേശ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തങ്ങളെ തളർത്തില്ലെന്നു തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിശ്വാസം. കാർലോസ് ഫെരേര, യൂറി അലി മാവോ, അൽടോൺ ഡി കോസ്ത എന്നിവരാണ് അവശേഷിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് എംഎൽ എമാർ .

∙ സേനയെ തകർത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര

2019 ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തോടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം പൂർണമായി മാറിയത്. ബിജെപിയും ശിവസേനയും മുന്നണിയായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും ഫലം വന്നപ്പോൾ സീറ്റ് കുറഞ്ഞ ശിവസേന മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ചോദിച്ചതോടെ ബിജെപി ഇടഞ്ഞു. 106 സീറ്റുള്ള അവർ 55 സീറ്റുമാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സേനയെ അംഗീകരച്ചില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കിട്ടില്ലെന്നു വന്നപ്പോഴാണ് മുന്നണി വിട്ടു എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് കക്ഷികളുടെ കൂടെ ചേർന്നു ശിവസേന അധികാരത്തിലെത്തിയത്. എന്നാൽ രണ്ടര വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ, ശിവസേനയിലെ അതൃപ്തി മുതലാക്കി ബിജെപി തിരിച്ചടിച്ചു. സേനയിലെ 85 ശതമാനം എംഎൽഎമാരെയും കൂടെ നിർത്തി ഏകനാഥ് ഷിൻഡേയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിവസേനാ തലവൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്കു തന്നെ തിരിച്ചടി നൽകിയാണ് ബിജെപി പകരം വീട്ടി വീണ്ടും ഭരണം പിടിച്ചത്.

ഉദ്ധവ് താക്കറെ (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ ബിജെപിയെ തള്ളി നിതീഷ്

ബിഹാറിലെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഏറെക്കാലം നിതീഷ് കുമാറിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ബിജെപിയെ തള്ളിയാണ് നിതാന്ത ശത്രുവായിരുന്ന ലാലുവിനൊപ്പം ചേരാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. തന്നെ ആദ്യമായും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലവും ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലിരുത്തിയ ബിജെപിയെ ആണ് നിതീഷ് ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും 2000 മാർച്ചിൽ ബിജെപി പിന്തുണയിലാണ് നിതീഷ് ആദ്യമായി ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായത്. ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാതെ രാജി വച്ച നിതീഷ് പിന്നീട് ബിഹാർ തട്ടകമാക്കിയത് ബിജെപി പിന്തുണയിലാണ്. എന്നാൽ ബിജെപിയുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തെയും നടപടികളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തതാണ് നിതീഷിനെ ബിജെപി വിരുദ്ധനാക്കിയത്. 2013ൽ മോദിയെ ബിജെപി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി ആക്കിയപ്പോൾ ഇടഞ്ഞ നിതീഷ് എൻഡിഎ വിട്ടു. 2014ൽ ബിഹാറിൽ എൽഡിഎ 40ൽ 31 സീറ്റ് നേടിയപ്പോൾ നിതീഷ് 2 സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങി.

പിന്നീട് ലാലുവുമായി സമരസപ്പെട്ട് ഭരണം തുടർന്ന് മഹാസഖ്യം നിയമസഭയിൽ 2017ൽ തകർപ്പൻ വിജയം നേടി. 243 ൽ 53 സീറ്റിലേക്ക് ബിജെപി ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ ലാലു - നിതീഷ് സഖ്യം അധിക കാലം നീണ്ടില്ല. വീണ്ടും നിതീഷ് എൻഡിഎയിൽ ചേർന്നു. 2019ൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് എൻഡിഎ തകർപ്പൻ വിജയം നേടി. തുടർന്ന് 2020ൽ നിയമസഭയിലേക്ക് കഷ്ടിച്ചു മാത്രം ജയിച്ച എൻഡി എയിൽ ബിജെപി 77 സീറ്റ് നേടിയപ്പോൾ നിതീഷിന്റെ ജനതാദൾ (യു) 43 സീറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. നിതീഷ് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കിയെങ്കിലും അന്നേ പുകഞ്ഞു തുടങ്ങിയ നിതീഷിന്റെ മനസാണ് ശത്രുവിനൊപ്പം ചേർന്ന് ബിജെപിയെ നേരിടാൻ വഴിയൊരുക്കിയത്. ബിജെപിയുടെ ആശയത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പിനെക്കാൾ നരേന്ദ്ര മോദി, അമിത് ഷാ ദ്വയത്തെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള വിമുഖതയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേർപിരിയലിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതു കൊണ്ടു തന്നെയാണ് മോദിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ നിതീഷ് കച്ചകെട്ടുന്നതും.

∙ കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, മണിപ്പുർ

കർണാടകയിൽ 2018ൽ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 104 സീറ്റുമായി ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായെങ്കിലും 38 സീറ്റു നേടി മൂന്നാമതെത്തിയ ജനതാദൾ (എസ്) കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നു ബിജെപിയെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി. ദളിന്റെ എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി. എന്നാൽ, തിരിച്ചടിക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരുന്ന ബിജെപി, ഏതാനും നാൾ പിന്നിട്ടതോടെ കോൺഗ്രസിലെയും ദളിലെയും 18 എംഎൽഎമാരെ സ്വന്തം പാളിയത്തിലെത്തിച്ച് കർണാടക ഭരണം വീണ്ടും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. 18 പേരും എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചതോടെ ബിജെപിക്ക് സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമായി. യെഡിയൂരപ്പ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി. രാജിവച്ച എംഎൽഎമാർ വീണ്ടും ജനിധി തേടി. മൂന്നു പേരൊഴികെ എല്ലാവരും ജയിച്ചതോടെ ബിഎസ്. യഡിയൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിജെപിക്ക് 122 പേരുടെ പിന്തുണയായി. മധ്യപ്രദേശിലും ഇതു തന്നെ സംഭവിച്ചു. 2018 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെത്തി എന്നു പറയാം.

230 ൽ 114 സീറ്റുമായി കോൺഗ്രസും 109 സീറ്റുമായി ബിജെപിയും. കോൺഗ്രസ് ഏറ്റുവും വലിയ കക്ഷിയായപ്പോൾ 15 വർഷം തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച ബിജെപിക്ക് അത് താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രരെയും ബിഎസ്പിയെയും ചേർത്ത് കമൽനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം അധികാരത്തിലേറി. എന്നാൽ ബിജെപി അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ തകർപ്പൻ വിജയം നേടിയ ബിജെപി, ചാക്കിട്ടു പിടിത്തത്തിന്റെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു. 29 ൽ 28 സീറ്റും ബിജെപി ജയിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ വരെ തോറ്റു. എന്നിട്ടും കോൺഗ്രസിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള സിന്ധ്യയെ ബിജെപി അവഗണിച്ചില്ല. 22 എംഎൽമാരുമായി സിന്ധ്യ പക്ഷം കോൺഗ്രസ് വിട്ടതോടെ കൂട്ടമാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ ചരിത്രം പിറന്നു. കമൽനാഥ് സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷമായി. ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്റെ നേതൃത്വത്തി‍ൽ ബിജെപി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തി. എംഎൽഎമാരിൽ 18 പേർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വീണ്ടും സഭയിലെത്തി. രാജ്യസഭാംഗമായി മാറിയ സിന്ധ്യ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രിയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൈവന്ന ഭരണഭാഗ്യം അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിനു നഷ്ടമായി.

കമൽനാഥ്.

ഗോവയിലും മണിപ്പുരിലും ഒരേ തന്ത്രമാണ് 2017ൽ ബിജെപി പയറ്റിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന് അവസരം നൽകാതെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അവർ അധികാരത്തിലേറി. പിന്നാലെ സ്വതന്ത്രരെയും ചെറുകക്ഷികളെയും കൂടെകകൂട്ടി ഭരണം ഉറപ്പിച്ചു. ആരുടെയും വിമർശനങ്ങളെ ഗൗനിക്കാതെ ഭരണം തുടർന്ന ബിജെപിക്ക് പക്ഷേ, 2022ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരു സംസ്ഥാനത്തും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അരുണാചലി‍ൽ കോൺഗ്രസിലെ ഉൾപ്പാർട്ടി പോരാണ് ഭരണം ബിജെപിയുടെ പക്കലെത്തിച്ചത്. 2015ൽ തുടങ്ങിയ പോര് നബാംതൂക്കി സർക്കാരിനെ താഴെയിട്ടു. പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന കലികോ പുലിനും അധികകാലം തുടരാനായില്ല. 2016 ൽ ജൂലൈയിൽ കലികോ പുൽ രാജിവച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാരുമായി പേമ ഖണ്ഡു പാർട്ടി വിട്ടു. അവർ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി ഓഫ് അരുണാചാലായി മാറി. വൈകാതെ പിപിഎ ബിജെപിയിൽ ലയിച്ചതോടെ അരുണാചലും ബിജെപി പക്ഷത്തായി.

∙ കൂറുമാറ്റം മുൻപും സജീവം

ഇതൊക്കെ സമീപകാല കഥകളെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനത്തും കൂറുമാറ്റം സർക്കാരുകളെ ഉലച്ചു എന്നതാണു ചരിത്രം. കൂറുമാറ്റം കാര്യമായി ഏശാത്ത കേരളത്തിൽ‍പ്പോലും കൂറുമാറ്റത്തിലൂടെ സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്തിയ ചരിത്രമുണ്ട്. ബിഹാറിൽ മുൻപും ഈ നാടകം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലുള്ള നിതീഷ്, ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയായത് ലാലുവിനെ പുറത്താക്കി ബിജെപി പിന്തുണയിൽ അധികാരമേറ്റോണ്. പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനാവാതെ ഏഴാം നാൾ രാജി വച്ചതാണു ചരിത്രം. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, ജാർഖണ്ഡ്, യുപി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിലേറെ തവണ കൂറുമാറ്റം ഭരണമാറ്റത്തിന് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് ചരിത്രം.

