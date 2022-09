യുപിയിൽ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് കുട്ടികളടക്കം 9 മരണം; രണ്ടുപേർക്ക് പരുക്ക്

ലക്നൗ∙ കനത്ത മഴയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൗവിലെ ദിൽകുഷ മേഖലയിൽ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം 9 പേർ മരിച്ചു. രണ്ടുപേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റവരെ സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.



ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് നാല് ലക്ഷം രൂപയും പരുക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം, ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ മഴയിൽ യുപിയിലെ ഉന്നാവിൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റു.

