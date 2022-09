അംഗരാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരണത്തിന് തയാർ; വിതരണ ശൃംഖല തുറന്നു കൊടുക്കണം: മോദി

സമർഖണ്ഡ് (ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ)∙ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് രംഗത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് മറ്റ് അംഗരാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരണത്തിന് ഇന്ത്യ തയാറാണെന്ന് ഷാങ്‌ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടിയിൽ (എസ്‍സിഒ) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇതിനായി പ്രത്യേക കര്‍മസമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്‍ദേശിച്ചു. അതിര്‍ത്തിയിലെ സംഘര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ചിൻപിങ്ങും മോദിയും ആദ്യമായാണ് ഒരേ വേദിയിലെത്തിയത്.

ഉല്‍പ്പാദന മേഖലയില്‍ ഇന്ത്യ വന്‍ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. സാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന, ജനകേന്ദ്രീകൃതമായ വികസനമാണ് നയം. ഈ വർഷം രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 7.5 ശതമാനം വളർച്ചയാണ്. എല്ലാ മേഖലയിലും നൂതന ആശയങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന പ്രോത്സാഹനം ഇന്ത്യയില്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.

ഷാങ്‌ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടി അംഗങ്ങളുമായി സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മേഖലയില്‍ സഹകരണത്തിന് രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ സഹകരണത്തിനും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ട്. എന്നാൽ രാജ്യങ്ങൾ വിതരണ ശ്യംഖലകൾ പൂർണമായി തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്നും പാക്കിസ്ഥാനെ പരോക്ഷമായി ലക്ഷ്യമിട്ട് മോദി പറഞ്ഞു.

യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണരേഖയിലെ ചൈനീസ് പ്രകോപനത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി നേരില്‍ കണ്ട മോദിയും ഷി ചിൻപിങ്ങും ചര്‍ച്ച നടത്തിയില്ല. അതേസമയം, റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുട്ടിന്‍, തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്‍റ് തയിപ് എര്‍ദോഗന്‍, ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഇബ്രാഹിം റെയ്സി എന്നിവരുമായി മോദി പ്രത്യേകം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

