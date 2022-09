പാക്ക്- യുഎസ് യുദ്ധവിമാന ഇടപാട്; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്ക: സവാഹിരി വധത്തിന് പ്രത്യുപകാരം?

നാലു വർഷത്തെ വിടവിനുശേഷം പാക്കിസ്ഥാന് നവീകരിച്ച എഫ്–16 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ യുഎസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ‘സ്ഥിരതയ്ക്കും സംഘടിതമായ ഒരുക്കങ്ങൾക്കുമായാണ്’ 450 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ഈ ഇടപാടെന്ന് യുഎസ് ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോഓപ്പറേഷൻ ഏജൻസി (ഡിഎസ്‌സിഎ) കോൺഗ്രസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മേഖലയിലെ സൈനിക സമതുലതയെ ഒരുതരത്തിലും ഇതു മാറ്റിമറിക്കില്ലെന്നും ഇതില്‍ പുതിയ ശേഷികളോ ആയുധങ്ങളോ യുദ്ധസാമഗ്രികളോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഡിഎസ്‌സിഎ പറയുന്നു. ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ആത്മാർഥതയില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2018ൽ അന്നത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അവസാനിപ്പിച്ച സുരക്ഷാ, പ്രതിരോധ പിന്തുണ ഇപ്പോൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ജോ ബൈഡനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? ട്രംപിന് പാക്കിസ്ഥാനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന അയിത്തം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ബൈഡൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഴയ ട്രാക്കിലേക്കു മാറുകയാണെന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചൈനയ്ക്കെതിരെ തന്ത്രപ്രധാന രാജ്യമായി യുഎസ് കാണുന്ന ഇന്ത്യയോട് ഇങ്ങനൊരു ചതിവ് എന്തിനു ചെയ്തു? ഇന്ത്യയോടു കൊമ്പുകോർക്കുന്ന, രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നു ശ്രദ്ധമാറ്റാൻ അതിർത്തിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാന് യുഎസുമായുള്ള ഇടപാട് പുതിയ ഊർജം നൽകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കും? പതിവുപോലെ ‘കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയും അംബാസഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തിയും’ ഇന്ത്യയുടെ എതിർപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുമോ?

ഇടപാടിൽ ഡൽഹിയിൽ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോണൾഡ് ലുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഫ്–16 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അല്ല കൈമാറുന്നതെന്നും നിലവിൽ ഉള്ളവയുടെ ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, സ്പെയർ പാർട്സുകൾ എന്നിവയാണു മാറ്റുന്നതെന്നും യുഎസ് പറയുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ രണ്ടു ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരെ ആഗോള ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ രക്ഷാ സമിതിയിൽ ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണു യുഎസ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നവീകരിക്കാൻ കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 1980കളിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സോവിയറ്റ് അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് പാക്കിസ്ഥാന് യുഎസ് എഫ്–16 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കൈമാറിയത്. അതിർത്തി കടന്ന് സോവിയറ്റ്, അഫ്ഗാൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ബോംബിടുന്നത് തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെത്തുടർന്ന് 1990കളിൽ ഇവ നിർത്തലാക്കി. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ 11 ആക്രമണത്തിനുപിന്നാലെ വീണ്ടും ആധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനു വിറ്റുതുടങ്ങി.

മേഖലയിലെ അധികാര സമതുലതയെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യുഎസ് പറയുന്നുണ്ട്. 65 എഫ്–16 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറാണിതെന്നു പറയുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പല യുദ്ധവിമാനങ്ങളും കാലപ്പഴക്കവും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ബാധിച്ച് സേനയിൽനിന്നു പിൻമാറുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ നീക്കം ഇന്ത്യ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്.

അയ്മാൻ അൽ സവാഹിരി (Photo by SITE INTELLIGENCE GROUP / AFP)

സവാഹിരി വധത്തിന് പ്രത്യുപകാരം?

ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഈ മേഖലയിലെ തന്ത്രജ്ഞർ വിലയിരുത്തുന്നു. ജൂലൈ 31ന് കാബൂളിൽ അൽ ഖായിദ തലവൻ അയ്‌മാൻ അൽ സവാഹിരിയെ വധിക്കാൻ നിർണായക വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത് പാക്കിസ്ഥാൻ ആണെന്നും അതിനു പ്രത്യുപകാരമാണ് ഈ ഇടപാടെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ. പാക്ക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെ (ഇന്റർ സർവീസസ് ഇന്റലിജൻസ്) ഡയറക്ടർ ജനറൽ നദീം അൻജും മേയിൽ യുഎസ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോയി എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമെങ്കിലും സവാഹിരിയുടെ കൊലപാതകവും എഫ്–16 ഇടപാടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

സവാഹിരിയെ എങ്ങനെയാണ് യുഎസ് കണ്ടെത്തിയെന്നതിന്റെ വിശ്വസനീയമായ വിശദീകരണം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. അതുകാരണം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടപെടലുണ്ടായി എന്നുവേണം കരുതാൻ. ഔദ്യോഗികമായി പാക്കിസ്ഥാൻ ഇതു നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. ജൂലൈ 31ന് കാബൂളിലെ ഷെർപുർ മേഖലയിലെ വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കവെയാണ് സവാഹിരിയെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ വധിച്ചത്. കാബുളിൽ സവാഹിരിയുണ്ടെന്ന് പ്രദേശിക സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പാക്ക് ചാര സംഘടന ഐഎസ്എസ് ഇത് യുഎസിനു കൈമാറുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. സവാഹിരി തന്നെയാണെന്ന് ഐഎസ്ഐ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സിഐഎയോട് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതികരണം തേടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല.

സവാഹിരി വധത്തിനുപിന്നാലെയുള്ള ഈ ഇടപാട് ഭാവിയിലും പാക്കിസ്ഥാന്റെ വ്യോമമേഖല ഉപയോഗിക്കാൻ യുഎസിന് അനുവാദം നൽകുന്നതാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിടുന്ന പാക്കിസ്ഥാന് രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ യുഎസ് ഇടപെടണമെന്ന് പാക്ക് സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഖമർ ജാവേദ് ബജ്‌വ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് സവാഹിരിയെ വധിച്ചത്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. (Photo by JIM WATSON / POOL / AFP)

അതേസമയം, ഭീകരപ്രവർത്തനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനെന്ന യുഎസിന്റെ വാദം ശരിവച്ചാൽത്തന്നെ എഫ്–16 യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത വായുവിൽ നേർക്കുനേർ പോരാടാനുള്ള കഴിവും ആകാശത്തുനിന്നു ഭൂമിയിലെ ലക്ഷ്യം തകർക്കാനുള്ള കഴിവുമാണ്. എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വരികയും മലനിരകളിൽനിന്ന് അൽ ഖായിദ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകരസംഘടനകൾ നഗരങ്ങളിലേക്കു പ്രവർത്തനം മാറ്റുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എഫ്–16 പാക്കിസ്ഥാനെ സഹായിക്കുക എന്നത് ചോദ്യചിഹ്നമാണ്.

2019 ഫെബ്രുവരിൽ ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിനു പിറ്റേന്ന് ഇതേ എഫ്–16 വിമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിഗ്–21നെ വെടിവച്ചിട്ടത്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമമേഖലയിൽ കടന്ന പാക്ക് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ തുരത്താൻ പോയ മിഗ്–21നെയാണ് അന്ന് വെടിവച്ചിട്ടത്. ബലൂച് വിഘടനവാദികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിരായുധരായ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് എഫ്–16 ഉപയോഗിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നടത്തിയ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. 450 മില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ ചെലവുവരുന്ന ഇടപാടിൽ എത്ര എഫ്–16 വിമാനങ്ങളാണ് നവീകരിക്കുക എന്നതും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. എത്രനാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഇവ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. യുഎസിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പും പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല.

ആരാണ് ബലവാൻ?

ബഹ്റൈൻ, ബെൽജിയം, ഈജിപ്ത്, തയ്‌വാൻ, ഡെൻമാർക്ക്, പോളണ്ട്, പോർച്ചുഗൽ, തുർക്കി തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾക്ക് യുഎസ് എഫ്–16 വിറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തെക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെ പ്രബല, ആണവ രാജ്യങ്ങളുള്ള ഇവിടെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ എഫ്–16 നവീകരിക്കുമ്പോൾ മേഖലയിൽ ആരാണ് സൈനികശക്തിയിൽ മുൻപിലെന്ന മാത്സര്യം ഉണ്ടാകും. മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെത്തുടർന്നു തുർക്കിയുമായുള്ള എഫ്–16 കരാറിൽ ഇതുവരെ യുഎസ് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുമായി അടുപ്പം നിലനിർത്തി പാക്കിസ്ഥാനുമായി കരാർ ഒപ്പിടുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ കൈവശമുള്ള എഫ്–16ന് ബദലായാണ് ഇന്ത്യ റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിയതെന്ന് പാക്ക് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. റഫാലിന്റെ പരിധി 3700 കി.മീ. ആണെന്നും എഫ്–16ന്റേത് 4220 ആണെന്നും പാക്ക് പക്ഷം പറയുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി (Photo - PIB)

റഷ്യൻ ‘സ്നേഹം’ യുഎസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു?

യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ റഷ്യയെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഇന്ത്യ തയാറാകാതിരുന്നതാണോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്നുള്ളതും വിദഗ്ധർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയെ തങ്ങളുടെ ചേരിയിൽ ചേർക്കാൻ പലവട്ടം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. റഷ്യൻ യുദ്ധോപകരണങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഈ ചേരിയിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അതേസമയം, ആയുധ ഇടപാടുകൾ പൂർണമായും ബിസിനസ് മാത്രമായി കണക്കാക്കണമെന്ന വിലയിരുത്തലും പുറത്തുവരുന്നു. പണമാണ് ഇവിടെ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. വ്യോമസേനയുടെ റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളേക്കാൾ പിന്നിലാണ് യുഎസിന്റെ എഫ്–15 വിമാനങ്ങളെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്.

സുഖോയ്–30എംകെഐ, മിഗ് – 29, മിറാഷ് 2000, ജാഗ്വറുകൾ, തേജസ്, റഫാൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ആകാശത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നത്. അതേസമയം, പാക്കിസ്ഥാനിൽ എഫ്–16, ജെ–10സി, ജെഎഫ്–17, മിറാഷുകൾ തുടങ്ങിയവയും.

പാക്ക് വ്യോമസേനയുടെ എഫ്–16 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ. 2022 മാർച്ച് 16ലെ ചിത്രം. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)

ഇടപാട് നിർണായകം ലോക്‌ഹീഡ് മാർട്ടിനും!

യുഎസ് കമ്പനിയായ ലോക്‌ഹീഡ് മാർട്ടിനാണ് എഫ്–16 നിർമിക്കുന്നത്. 2018 ജനുവരിയിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പാക്കിസ്ഥാനുള്ള സഹായം നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ ലോക്‌ഹീഡ് മാർട്ടിന്റെ വാതിലുകളും അടഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് എഫ്–21 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ള കരാറിനു പിന്നാലെയായി പിന്നീട് ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ. ഇന്ത്യ എഫ്–21 വാങ്ങിയാൽ ഈ വിമാനം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കു വിൽക്കില്ലെന്നുവരെ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എഫ്–16 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വച്ചു നിർമിക്കാമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് എഫ്–16 ഇടപാടിന് അനുമതി നൽകി യുഎസിൽനിന്ന് വാർത്ത വന്നത്.

English Summary: What is behind Joe Biden's F-16 deal with Pakistan?