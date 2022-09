എയിംസിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ നീക്കം; കേന്ദ്രം പിൻമാറണം: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ രാജ്യത്തെ മുൻനിര ആശുപത്രിയും വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠന, ഗവേഷണ കേന്ദ്രവുമായ എയിംസിന് (ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്) പുതിയ പേര് നൽകാനുള്ള നിർദേശത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ഡൽഹി എയിംസിലെ ഫാക്കൽറ്റി അസോസിയേഷൻ. കേന്ദ്രനീക്കം എയിംസിന്റെ സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യയ്ക്ക് ഫാക്കൽറ്റി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എയിംസ് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു. എംയിസിന്റെ പേര് മാറ്റുന്നതിനെ ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം എതിർത്തതായി അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു. പേര്മാറ്റം രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും സ്ഥാപനം നേടിയെടുത്ത അംഗീകാരം നഷ്ടമാക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നു.

മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, രോഗി പരിചരണം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ദൗത്യവുമായാണ് 1956-ൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയാൽ സ്വത്വ നഷ്‌ടം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അതിനാൽ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം പിൻമാറണമെന്നും അസോസിയേഷൻ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തെ 23 സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയിംസിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടേയും പ്രദേശത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കർത്താക്കളുടേയും അവിടുത്തെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടേയും പേരുകൾ നൽകാനുള്ള തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്രം മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്ക് അസോസിയേഷൻ കത്തയച്ചത്.

ഓക്സ്ഫഡ്, കേംബ്രിജ്, ഹാർവഡ് തുടങ്ങിയ ലോകപ്രശസ്ത സർവകലാശാലകൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരേ പേരുകൾ ഉള്ളത് ഈ കാരണങ്ങളാലാണെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. പ്രധാൻ മന്ത്രി സ്വാസ്ഥ്യ യോജനയ്‌ക്ക് കീഴിൽ രാജ്യത്ത് നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന എയിംസ് ആശുപത്രികൾക്കും ഈ പേരുമാറ്റം ബാധകമായിരിക്കും. എയിംസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത്തരം ആശുപത്രികൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുക.

