മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാതെ ആർച്ച് മറിച്ചിട്ടു; സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാർക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക് – വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം ∙ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാതെ ആർച്ച് മറിച്ചിട്ടുണ്ടായ അപകടത്തിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരായ അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും ഗുരുതര പരുക്ക്. പൂഴിക്കുന്ന് ബിപി നിവാസിൽ ലേഖയ്ക്കും മകൾക്കുമാണ് പരുക്കേറ്റത്. സെപ്റ്റംബർ 11നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ആർച്ച് സ്ഥാപിച്ചതെന്നും വീട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു. അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 11ന് ഓലത്താന്നി ജംക്‌ഷനിലാണ് അപകടം നടന്നത്. പൂവാർ – നെയ്യാറ്റിൻകര റോഡിലൂടെ ലേഖയും മകൾ അനുഷയും സ്കൂട്ടറിൽ വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. നവകേരളം ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഓണാഘോഷത്തോട് അനുവബന്ധിച്ച് സ്ഥാപിച്ച കമാനമാണ് അപകടം സൃഷ്ടിച്ചത്.

ഏതാനും പേർ ചേർന്ന് ഈ കമാനം അഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾ ചീറിപ്പായുന്ന റോഡിൽ യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പും നൽകാതെയായിരുന്നു കമാനമഴിക്കാനുള്ള നീക്കം. കമാനം മറിച്ചിട്ടതോടെ അതുവഴി സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ ലേഖയും മകളും അതിനടിയിൽപ്പെട്ട് തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു.

തിരക്കുള്ള റോഡിൽ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെയാണ് കമാനം മറിച്ചിട്ടതെന്ന് ലേഖയുടെ ഭർത്താവ് ബിജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ‘‘സാധാരണ ഗതിയിൽ രാത്രിയിലാണ് കമാനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇവിടെ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകാതെയാണ് അവർ കമാനം മറിച്ചിട്ടത്. ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം ലാഭിക്കാനായിരിക്കാം, രണ്ടു ഹിന്ദിക്കാരെ നിർത്തിയാണ് അവർ കമാനം അഴിച്ചത്’’ – ബിജു പറഞ്ഞു.

‘‘അപകടം സംഭവിച്ചശേഷം അവർ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുമില്ല. അപകടസ്ഥലത്തുനിന്ന് മോളാണ് ആരുടെയോ ഫോൺ വാങ്ങി എന്നെ വിളിച്ച് വീണ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഉടനെ ബൈക്കിൽ അവിടെയെത്തി. പിന്നീട് ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ഇരുവരെയും നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.’ – ബിജു പറഞ്ഞു. പരുക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ അവിടെനിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തെന്നും ബിജു പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

