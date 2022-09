‘ചീറ്റ’ മാത്രം പോര; പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വേണം: മോദിയോട് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ആലപ്പുഴ∙ രാജ്യത്തിന് ചീറ്റകളെ മാത്രം പോരെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവുമാണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്‍. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇതൊന്നും കാണാതെ ചീറ്റയ്ക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നു. ചീറ്റകളെ കൊണ്ടുവന്നതില്‍ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ ചീറ്റയ്ക്കൊപ്പം രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും കാണണമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആലപ്പുഴയില്‍ പറഞ്ഞു.

തൊഴിലില്ലായ്മ വിഷയത്തിൽ വിവിധ പ്രഫഷനൽ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച യുവജനങ്ങളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി സംവാദം നടത്തി. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി കായംകുളത്ത് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാത്തതും വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നതായി രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Rahul Gandhi asks PM Narendra Modi to find solutions for unemployment crisis in India