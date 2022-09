പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ സംഘട്ടനം; 7 പേർക്ക് പരുക്ക്: വിഡിയോ

തൃശൂർ∙ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. കാർ യാത്രക്കാരായ മൂന്നുപേർക്കും നാല് ജീവനക്കാര്‍ക്കും പരുക്കേറ്റു. ഫാസ്റ്റ് ടാഗിലെ മിച്ചമുള്ള തുകയെചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കാരണം. പുലർച്ചെ രണ്ടരയ്ക്കും രാവിലെ 8.30യ്ക്കുമാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. പുലർച്ചെ എത്തിയ കാർ യാത്രക്കാർ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഫാസ്റ്റ്ടാഗ് കാർഡുകളിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണിക്കാതെ വരുന്നത് തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇരട്ടിത്തുകയാണ് യാത്രക്കാർ നൽകേണ്ടി വരുക. കാറിനാണെങ്കിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് പോകാൻ 90 രൂപയ്ക്കു പകരം 180 രൂപവരെ നൽകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇതിനെതിരെ ടോൾ പ്ലാസയിൽ പലതവണ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

