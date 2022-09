7 വർഷം മുമ്പ് കണ്ണും മൂക്കും നായ കടിച്ചുകീറി; തീരാവേദനയിൽ ഹൈഫ: അവഗണിച്ച് സർക്കാർ

കണ്ണൂർ∙ ഏഴു വര്‍ഷം മുന്‍പ് തെരുവു നായയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കണ്ണൂര്‍ അഴിക്കോട് സ്വദേശി ഹൈഫ ഇപ്പോഴും പരുക്കില്‍ നിന്നും മുക്തമായിട്ടില്ല. 2015 നവംബര്‍ 29 നു രാവിലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മൂന്നര വയസ്സുകാരിയായ ഹൈഫയെ തെരുവ് നായ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

കണ്ണും മൂക്കും നായ കടിച്ചു കീറി. സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും സഹായ വാഗ്ദാനമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്ക‌‌ിലും ഒന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നു കുടുംബം പറയുന്നു. ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഏറെയെന്ന് ഹൈഫ പറയുന്നു. നന്നായി ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല, രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ശരിയായി ശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഹൈഫ പറയുന്നു.

ആക്രമണത്തിൽ കണ്ണിനും മൂക്കിനും തലയ്ക്കും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളിലും ചെന്നൈ ശങ്കര നേത്രാലയത്തിലുമായി ചികിത്സ. ഒടുവില്‍ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെങ്കിലും ദുരന്തത്തിന്‍റെ ബാക്കിയെന്നോണം ഇന്നും ശാരീരിക പ്രയാ‌സങ്ങള്‍. ഇനി മൂക്കിനൊരു ശസ്ത്രക്രിയ കൂടി വേണം, പക്ഷേ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം ഇപ്പോള്‍ കുടുംബത്തിനില്ലെന്നും മാതാപിതാക്കൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു.

English Summary: Kerala stray dog menace: Kannur native still not recovered fully after 7 years