‘എയർഗണ്ണുകൊണ്ട് എന്ത് ലഹളയുണ്ടാക്കാൻ; വൈറൽ ആകാനെങ്കിൽ റെയ്ബാൻ ഗ്ലാസൊക്കെ വയ്ക്കില്ലേ?’

കാസർകോട് ∙ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായപ്പോൾ മകളെയും സഹപാഠികളെയും മദ്രസയിലേക്ക് അയയ്ക്കാനായി തോക്കെടുത്ത് കൂട്ടുപോയതിന് കേസെടുത്തതിൽ പ്രതികരണവുമായി പിതാവ് സമീർ. നായയെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കാത്ത എയർഗണ്ണുമായി കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടുപോയതുവഴി, എന്തു ലഹളയുണ്ടാക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് സമീർ ചോദിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട പൊലീസ് ഈ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. വൈറലാകാനാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചതെങ്കിൽ താൻ നല്ല വസ്ത്രവും റെയ്ബൻ ഗ്ലാസുമെല്ലാം ധരിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും സമീർ പറഞ്ഞു.

ലഹളയുണ്ടാക്കാൻ ഇടയാകുന്ന വിധത്തിൽ നായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു, സമൂഹത്തിൽ ലഹള ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ വീഡിയോ ചിത്രികരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് ബേക്കൽ പൊലീസ് സമീറിനെതിരെ കേസെടുത്തത്.

‘‘ലഹളയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാണ് എനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. എന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഈ എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവച്ചാൽ നായ ചാകില്ല. പിന്നെ എന്ത് ലഹളയാണ് ഞാനുണ്ടാക്കിയത്? മക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാവിന്റെ കടമയല്ലേ? എന്റെ മക്കൾക്ക് മദ്രസയിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിട്ടപ്പോൾ അവരെ അവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടു എന്നത് ശരിയാണ്. മക്കൾക്കു ധൈര്യം കിട്ടാൻ ഷോകേസിലുണ്ടായിരുന്ന എയർഗൺ എടുത്തതാണ്. എയർഗൺ എടുത്തതിന്റെ പേരിൽ കേസെടുത്ത നടപടി ശരിയല്ല’ – സമീർ പറഞ്ഞു.

കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് സമീർ വ്യക്തമാക്കി. ‘‘ഞാൻ നാഷനൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഉദുമ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. എന്റെ പാർട്ടിയും നാട്ടുകാരും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ കുറേപ്പേർ വന്നു കണ്ടിരുന്നു. എന്തിനും ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് അവരെല്ലാം വാക്കു തന്നിട്ടുമുണ്ട്.’ – സമീർ പറഞ്ഞു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നതിനു വേണ്ടിയല്ല തോക്കുമായി പോകുന്ന വിഡിയോ പങ്കുവച്ചതെന്നും സമീർ പറഞ്ഞു. ‘‘വൈറലാകുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് റെയ്ബാൻ ഗ്ലാസും വച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു. ആ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പള്ളിയിൽ പോയപ്പോഴുള്ള വേഷമാണ്. ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടതു ചെയ്യാമെന്ന് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട പൊലീസ് ഈ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല’ – സമീർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Sameer Kasargod Responds To Case Registered Against Him